La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle vicende giudiziarie ma anche dalle offerte che potrebbero arrivare per diversi giocatori bianconeri. Fra i profili che più piacciono della rosa bianconera c'è sicuramente Dusan Vlahovic, protagonista di una stagione non ideale condizionata non solo dalla pubalgia ma anche dai risultati deludenti della squadra. In caso di offerta vicina ai 100 milioni di euro la Juventus potrebbe valutare una sua cessione.

Come suo sostituto dalla Spagna parlano di un possibile ritorno di Alvaro Morata, in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Atletico Madrid.

La società spagnola starebbe lavorando già al suo sostituto, si parla di un interesse per Romelu Lukaku che potrebbe far ritorno al Chelsea a giugno ma non per rimanerci. Secondo la stampa spagnola Morata potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per circa 25 milioni di euro.

Possibile il ritorno nel campionato italiano per Alvaro Morata: piace a Juventus e Roma

La Juventus potrebbe valutare il ritorno di Alvaro Morata nel calciomercato estivo. Sarebbe la terza esperienza professionale dello spagnolo nella società bianconera dopo quelle dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Sul giocatore ci sarebbe anche la Roma, alla ricerca di un rinforzo nel settore avanzato. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 ed è probabile lasci l'Atletico Madrid in caso di mancato prolungamento contrattuale con la società spagnola.

L'eventuale ritorno a Torino sarebbe gradito anche al giocatore anche se alla Roma ritroverebbe un amico come Paulo Dybala. La società bianconera dovrà decidere anche del futuro professionale di Angel Di Maria. Si attendono novità dalle vicende giudiziarie ma la volontà della società bianconera sarebbe quella di confermare l'argentino almeno un'altra stagione.

Da decidere anche l'eventuale riscatto del cartellino di Arkadius Milik, la Juventus potrebbe acquistarlo a titolo definitivo per circa 7 milioni di euro dall'Olympique Marsiglia.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione di rinforzi a centrocampo e in difesa. Piace il giocatore del Sassuolo Davide Frattesi come dichiarato di recente anche dal direttore tecnico Francesco Calvo, per la difesa invece potrebbe arrivare un centrale difensivo e due terzini.

A tal riguardo spiccano i nomi di Fabiano Parisi per la fascia sinistra e di Emil Holm per la fascia destra. Entrambi sono valutati rispettivamente dall'Empoli e dallo Spezia circa 20 milioni di euro ma sarebbero dei rinforzi utili per il presente e per il futuro della società bianconera.