Domenica 23 aprile alle ore 20:45 si giocherà Juventus-Napoli, gara valida per il 31° turno di Serie A 22/23. Da una parte troviamo la Vecchia Signora che, grazie alla momentanea restituzione dei 15 punti sottratti in precedenza, milita al terzo posto in classifica per merito dei 59 punti guadagnati. Dall'altra parte, invece, c'è il Napoli che si gode beato la prima posizione vantando un rassicurante +14 sulla Lazio di Sarri che staziona al secondo posto.

Statistiche: durante gli ultimi quattro incontri del massimo campionato italiano tra Napoli e Juventus, entrambe le squadre sono andate a segno (Goal) e in tre dei match citati sono stati realizzati almeno tre goal complessivi (Over 2,5).

Juventus, ballottaggio Milik-Di Maria in attacco

Mister Allegri e la sua Juventus, a seguito dell'approdo in semifinale di Europa League dopo il 2-1 complessivo contro lo Sporting Lisbona, affronteranno questo delicato big match con la voglia di affermare la loro posizione tra le prime quattro in classifica, che significherebbe Champions League la prossima stagione. Per impensierire la capolista, il tecnico ex Milan potrebbe scegliere di schierare il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. A causa delle condizioni fisiche non troppo esaltanti di Bonucci, la triade arretrata della Vecchia Signora dovrebbe essere inizialmente composta da Gatti, Bremer e Danilo. Cerniera di centrocampo che, invece, avrà buone chance di vantare come titolari Fagioli, Rabiot e Locatelli a far da scudo in mezzo, nel frattempo De Sciglio e Kostic agiranno da ali rispettivamente a destra e sinistra del terreno di gioco.

Oltre al probabile impiego dal primo minuto di Vlahovic nel tandem offensivo, potrebbe esserci il ballottaggio tra Di Maria e Milik per una maglia, con l'attaccante ex Marsiglia che parrebbe avere più chance di scendere in campo dall'inizio. Da valutare, infine, le condizioni degli acciaccati Kean e Kaio Jorge.

Napoli, vincere per dimenticare la delusione in Champions

Luciano Spalletti e il suo Napoli provengono da una cocente eliminazione ai quarti di finale di Champions League [VIDEO] ad opera del Milan di Pioli, coi rossoneri che nel doppio confronto europeo hanno avuto la meglio sui partenopei col risultato di 2-1. Per dare un colpo di spugna a tale delusione e, al contempo, avvicinarsi sempre di più al terzo Scudetto, l'allenatore ex Zenit potrebbe optare per il suo fedele 4-3-3, piazzando tra i pali Meret.

La difesa del Napoli sarà probabilmente composta da Kim e Juan Jesus al centro del reparto, con Di Lorenzo nei panni del terzino destro e Olivera che agirà sul fronte opposto. Pochi dubbi, intanto, sul terzetto di centrocampo che sarà formato, c'è da scommetterci, da Lobotka, Anguissa e Zielinski. Il tridente offensivo, invece, dovrebbe avere come titolari Osimhen al centro con Lozano a destra e Kvaratskhelia alla sua sinistra. Non saranno del match causa infortunio Simeone, Rrhmani, Rui e Politano.

Le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Milik (Di Maria), Vlahovic, Allenatore: Allegri.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Zielinski, Anguissa, Lobotka, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.