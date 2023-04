Sono ancora parecchi i dubbi di formazione di Massimiliano Allegri in vista della gara che domani sera metterà a confronto la sua Juventus alla Lazio.

Quasi tutta la rosa sarà al completo dato il recupero di Leonardo Bonucci, unici assenti Paul Pogba e Mattia De Sciglio a causa di un affaticamento muscolare. Ma sull'aereo che a breve porterà la Juventus a Roma non è salito nemmeno Massimiliano Allegri fermato da un attacco influenzale.

Davanti non è ancora chiaro se giocheranno dall'inizio Dusan Vlahovic e Angel Di Maria: Arek Milik e soprattutto Federico Chiesa scalpitano infatti per partire dall'inizio.

La formazione della Juventus contro la Lazio, potrebbe rientrare Alex Sandro

Per il match di domani sera dovrebbe riprendere il proprio posto Alex Sandro che dovrebbe tornare a far parte del trio di difensori centrali verdeoro composto anche da Bremer e Danilo. A centrocampo non ci sarà nessuna novità, appare a questo punto scontata la presenza sulla destra di Juan Cuadrado, mentre sull'ala opposta toccherà a Filip Kostic. In mezzo il 'solito' terzetto composto da Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

I principali dubbi sembrano localizzati davanti, dove non è ancora chiaro se Massimiliano Allegri schiererà Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Federico Chiesa e Arek Milik sarebbero infatti in lizza per una maglia da titolare e considerato che i primi due hanno già giocato in settimana in Coppa Italia e che giovedì si terrà l'andata dei Quarti di Finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona non sono escluse rotazioni.

Allegri parla di Chiesa: 'Sta bene'

"Sta meglio, è entrato bene l'altro giorno (martedì 4 aprile ndr). Domani (8 aprile ndr) dovrò decidere, abbiamo tante partite e devo gestire le forze": queste le parole pronunciate nella conferenza della vigilia da Massimiliano Allegri proprio a proposito di Federico Chiesa. La necessità di gestire le forze potrebbe proprio portare il tecnico a puntare sull'esterno azzurro dal primo minuto, risparmiando a Di Maria una fetta di gara in vista del match di Europa League.

Non farà parte invece delle possibili rotazioni Moise Kean, fermato dal giudice sportivo per un turno a causa del giallo rimediato contro l'Hellas Verona, match vinto dai bianconeri con una sua decisiva rete. A gara in corso non è da escludere neanche l'ingresso di Soulè che si sta ritagliando sempre più spazio in prima squadra: non ci sarà invece Iling-Junior impegnato con la Next Gen.