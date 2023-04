Il Milan dopo aver superato il turno di Champions League ospita i Lecce in piena corsa verso il finale di stagione. L'autore del gol al Maradona sarà assente così come Tommaso Pobega che si è procurato una frattura al costato in allenamento, ma torna tra i convocati Zlatan Ibrahimovic. Il Milan, superato il Napoli, ha bisogno della stessa concentrazione e della stessa convinzione anche in campionato perchè la lotta ai 4 posti di testa della classifica si sta facendo sempre più serrata, dato che almeno momentaneamente, sono stati riassegnati i 15 punti della penalizzazione alla Juventus.

Visti i numerosi impegni del mese di maggio, il tecnico rossonero Stefano Pioli procede con qualche cambio in campo. In difesa gli interpreti centrali dovrebbero essere Malick Thiaw e Fikayo Tomori con Pierre Kalulu largo a destra al posto dello squalificato Davide Calabria. Riposo per Bennacer con Krunic a centrocampo, Messias sulla trequarti di destra e Diaz trequartista alle spalle di Ante Rebic. Il binario di sinistra dovrebbe essere confermato con Theo Hernandez e Rafael Leao ai loro posti posti. Nell'ultima di campionato il Milan ha ulteriormente rallentato la corsa ai primi quattro posti portando a casa un pareggio al Dall'Ara di Bologna. Anche a San Siro il Milan non ha portato a casa i tre punti contro l'Empoli con uno 0-0 che ha lasciato tanto amaro in bocca tra i supporters della squadra attualmente campione d'Italia.

Baroni prova a fare il colpaccio che vorrebbe dire salvezza matematica, ma a San Siro dovra fare a meno del principale riferimento d'attacco.

Lorenzo Colombo, di proprietà del Milan, non è neanche partito per la trasferta per problemi fisici, al suo posto dovrebbe giocare ancora Ceesay dal primo minuto. L'attacco dovrebbe essere completato da Strefezza e uno tra Di Francesco e Banda. Blin illuminerà le geometrie a centrcompo con Oudin e Hjulmand mezzali, ma ancora da definire.

Falcone difenderà i pali alle spalle della difesa muscolosa e muscolare composta da Umtiti e Baschirotto. L'arbitro dell'incontro sarà il signor Daniele Chiffi della sezione CAN di Padova.

Lecce, i convocati di Baroni per la sfida con il Milan

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone; Difensori: Baschirotto, Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti;

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh;

Attaccanti: Banda, Ceesay, Di Francesco, Oudin, Strefezza, Voelkerling.

Milan - Lecce le quote e il pronostico della gara

Stando al pronostico, la vittoria del Milan a 1,55 presenta quote schiaccianti rispetto alle due alternative, dove il pareggio si assesta di poco sotto il 4 a 3,90 mentre la vittoria del Lecce a San Siro viaggia sui 7,25.

La quota GOL a 2,25 mentre la quota NOGOL a 1,57 sembrerebbe essere molto confortevole, ma poco remunerativa. Non si pronosticano molti gol dato che l'over 2,5 si presenta a 2,20 mentre l'over 3,5 a 4 sembra essere poco apprezzato dai bookmakers. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-0 con 5,25 seguito dal 2-0 a 6,25 e dal pareggio per 1-1 a 7,75 vicinissimo allo 0-0 che si ferma a 8. Per gli ospiti è Assan Ceesay a 10 è seguito da Strefezza a 11 e da Voelkerling a 12.