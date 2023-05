Arrivano notizie confortanti per l'Inter dal borsino degli infortunati. Durante gli allenamenti di lunedì 8 maggio in vista del derby di Champions League col Milan (mercoledì 10 maggio) si è rivisto in gruppo Danilo D'Ambrosio. Il difensore napoletano si era fermato per un affaticamento al polpaccio che ora, a quanto pare, è riuscito a superare del tutto.

Simone Inzaghi potrà quindi contare sul numero 33 nerazzurro in ottica Euroderby. Il giocatore con ogni probabilità rientrerà nella lista dei convocati, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina.

Infatti, per quanto riguarda la probabile formazione anti-Milan, in difesa l'allenatore piacentino sembra orientato a schierare Bastoni (le cui condizioni, nonostante un acciacco accusato nella gara contro la Roma, non destano preoccupazioni) insieme a Darmian e Acerbi.

Sulla fascia destra dovrebbe esserci spazio per Dumfries, anche se D'Ambrosio ormai gioca raramente da esterno. A ogni modo, l'ex Torino si prepara ad accomodarsi in panchina il 10 maggio per farsi trovare pronto qualora Inzaghi e la squadra avessero bisogno di lui.

Gosens dovrebbe recuperare per il Sassuolo

Gli allenamenti alla Pinetina dell'8 maggio hanno fornito aggiornamenti confortanti anche su Robin Gosens. L'esterno tedesco ha lavorato parzialmente col gruppo, evitando però le situazioni di contatto fisico come, ad esempio, la partitella.

In questo modo lo staff dell'Inter ha continuato a preservarlo dall'infortunio alla spalla in cui il calciatore era incappato durante la partita di campionato contro la Lazio.

Sembra che Gosens abbia voglia di esserci almeno tra i convocati dell'Euroderby, ma Simone Inzaghi vorrebbe procedere con maggiore cautela. Per questo motivo l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per l'impegno di campionato di sabato 13 maggio quando, alle 20:45, a San Siro l'Inter ospiterà il Sassuolo.

Inzaghi col dubbio Brozović-Çalhanoğlu

Simone Inzaghi, per quanto concerne la formazione da schierare contro il Milan per la semifinale d'andata di Champions League, avrebbe un solo dubbio. In mezzo al campo quasi certamente l'allenatore nerazzurro sceglierà Barella e Mkhitaryan. Soprattutto il secondo, non avendo giocato contro la Roma, dovrebbe partire titolare nell'Euroderby.

Invece per il ruolo di regista davanti alla difesa sarebbero ancora in ballottaggio Brozović e Çalhanoğlu.

In attacco si dovrebbe andare verso il tandem formato da Lautaro Martínez e Džeko. Di conseguenza Lukaku (apparso in recupero di forma in queste ultime settimane) andrebbe ad attendere il suo momento in panchina, come è già capitato in Champions League nei match con Porto e Benfica.