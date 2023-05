Uno dei migliori giocatori tra le fila dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco ha avuto un ottimo rendimento e non solo nel ruolo di mezzala, ma anche da regista quando Marcelo Brozovic è stato costretto ai box per infortunio.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe influenzare la prossima sessione estiva di Calciomercato dato che senza il rinnovo è probabile che il club prenda in considerazione una sua cessione per evitare di avere a che fare con un altro caso Skriniar. Non mancherebbero le società interessate a lui, tra queste ci sarebbe anche il Liverpool, pronto a rivoluzionare il centrocampo dopo un'annata al di sotto delle aspettative.

Anche il Milan con ogni probabilità farà dei movimenti in mezzo al campo, anche per allungare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il sogno del Milan sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare la Lazio tra qualche mese avendo il contratto in scadenza a giugno 2024, con le trattative per il rinnovo i n questo momento in una fase di stallo.

Il Liverpool chiederebbe Calhanoglu all'Inter

L'Inter ha messo tutte le trattative per i rinnovi di contratto in stand by in attesa di capire se parteciperà alla prossima edizione della Champions League, vista la grande incertezza ed una classifica molto corta in campionato. Tra questi c'è Hakan Calhanoglu, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024: sebbene ci sia ottimismo per la fumata bianca entro giugno, non è da escludere una sua cessione in caso di offerta fuori mercato.

Tra le società interessate al turco il Liverpool, con Jurgen Klopp pronto a rivoluzionare il centrocampo dopo un'annata al di sotto delle aspettative, che vede i Reds fuori dalle posizioni che contano e da ogni competizione in Inghilterra e in Europa.

L'Inter ha acquisito la mezzala turca classe 1994 a parametro zero, dopo la scadenza di contratto con il Milan, e la lascerà partire solamente per offerte fuori mercato, che dovranno essere superiori ai 40-50 milioni di euro.

In caso contrario il club meneghino cercherà di blindare Calhanoglu, il sacrificato in quel caso potrebbe essere Marcelo Brozovic.

Milan su Milinkovic-Savic

Il Milan cercherà di alzare il livello in mezzo al campo nella prossima sessione di calciomercato. I rossoneri si stanno guardando intorno e il grande sogno risponderebbe al nome di Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo con la Lazio sono ferme. La valutazione del serbo è sui 40 milioni di euro anche se la società rossonera potrebbe offrire il cartellino di Charles De Ketelaere, valutato 25 milioni di euro, oltre ad un conguaglio tra i 15 e i 20 milioni per portarlo a Milano.