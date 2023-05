L'Inter starebbe già vagliando diversi profili per migliorare la rosa nella prossima stagione. L'obiettivo principale sarebbe quello di rimpiazzare i calciatori dati in partenza. Ad esempio, Milan Skriniar sembra ormai destinato al Paris Saint-Germain a parametro zero, e Gagliardini non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno.

Il club milanese per sostituirli starebbe pensando a Eric Garcia del Barcellona e a Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Per quanto riguarda la corsia di destra spiccherebbe il nome di Manuel Lazzari della Lazio che piace da tempo a Simone Inzaghi, il quale ha avuto modo di allenarlo quando era sulla panchina biancoceleste.

Probabile sfida con la Juventus per De Paul

Il prossimo mercato estivo potrebbe avere come protagonista Rodrigo De Paul che non ha trovato continuità all'Atletico Madrid. L'argentino piace anche alla Juventus e potrebbe lasciare la Spagna.

L'Inter lo starebbe seguendo e vorrebbe provare a convincere l'ex Udinese ad accettare il suo progetto tecnico-tattico per la stagione 2023-2024. La valutazione del centrocampista 29enne sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma i dirigenti meneghini vorrebbero proporre all'Atletico Madrid un prestito con diritto di riscatto.

Potrebbe esserci un nuovo affare con la Lazio

Per quanto riguarda la difesa, potrebbe esserci un'operazione con la Lazio. La squadra allenata da Maurizio Sarri avrebbe espresso il proprio gradimento per Giovanni Fabbian, attualmente in prestito alla Reggina ma di proprietà dell'Inter.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato si potrebbe tentare di accordarsi per uno scambio che coinvolgerebbe Manuel Lazzari. Allo stesso tempo, l'Inter andrebbe a riscattare il cartellino di Francesco Acerbi.

Lazzari è un pupillo di Inzaghi che potrebbe chiederlo soprattutto se dovesse essere ceduto Denzel Dumfries. L'olandese avrebbe richieste dalla Premier League, in particolare da Manchester United e Chelsea.

La sua valutazione ruoterebbe intorno ai 40 milioni di euro.

Dumfries potrebbe essere richiesto dal Barcellona

Il Barcellona potrebbe richiedere Dumfries soprattutto se l'Inter dovesse palesare un certo interesse per Eric Garcia. Il difensore iberico non è centrale nello scacchiere tattico di Xavi, quindi potrebbe anche andar via in estate.

I blaugrana accetterebbero uno scambio con Dumfries ma, in merito all'esterno olandese, la società milanese non vorrebbe alcuna contropartita tecnica. Invece per Garcia l'amministratore delegato Marotta potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto.