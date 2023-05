La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per la difesa del futuro ed il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Thilo Kehrer, difensore del West Ham.

L'idea dell'Inter per la difesa: Thilo Kehrer

Il difensore tedesco è giunto al West Ham nella scorsa estate per una cifra vicina ai 12 milioni di euro ed ha un contratto con il club inglese valido fino al giugno 2026; la dirigenza inglese però potrebbe mettere il giocatore sul mercato nella prossima estate e sul difensore ci sarebbe l'interesse dell'Inter.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, starebbero cercando nei vari club in Europa un degno sostituto di Milan Skriniar, che nella prossima estate lascerà Milano per vestire la maglia del Paris Saint Germain: la direzione sportiva nerazzurra avrebbe individuato in Kehrer un importante prospetto e sarebbero pronti ad investire circa 20 milioni di euro per provare a convincere il West Ham ad una cessione in estate.

Il difensore tedesco, classe 1996, in questa stagione in Premier League con la maglia del West Ham ha disputato in totale 25 partite, con una percentuale di titolarità del 71% e con 2 assist all'attivo; in Conference League, dove il club inglese si troverà ha disputare la finale contro la Fiorentina, il difensore ha giocato 7 partite, ricevendo solo 2 ammonizioni.

La situazione della difesa dell'Inter per il prossimo campionato

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con la scadenza di contratto di Danilo D'Ambrosio; secondo le ultime fonti da Appiano Gentile sembrerebbe complessa una permanenza a Milano del difensore, che probabilmente troverà spazio in un altro club di Serie A che potrà prelevarlo a parametro zero.

Giuseppe Marotta sarebbe al lavoro invece con la Lazio per la riscossione del cartellino di Francesco Acerbi; le strade di fronte alla dirigenza nerazzurra sarebbero due, con la possibilità di pagare circa 4 milioni di euro ed ottenere subito il cartellino del difensore o cercare di rinnovare il prestito anche per la prossima stagione.

Nelle ultime settimane sembrerebbe in via di definizione il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij; il difensore olandese sembrerebbe vicino ad un rinnovo con un biennale da circa 6 milioni di euro a stagione.

Parimenti sembrerebbe in fase di risolvimento il rinnovo del contratto anche di Alessandro Bastoni, che andrebbe in scadenza nel giugno 2024; il difensore e la dirigenza nerazzurra sembrebbero vicini ad un accordo per un rinnovo entro la prossima estate, che scongiurerebbe un'eventuale cessione del difensore italiano nella prossima estate.