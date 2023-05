La finale di Coppa Italia in programma mercoledì 24 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma tra Fiorentina e Inter potrebbe vedere le due società coinvolte non soltanto per il titolo in palio ma anche per parlare di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono alla ricerca di rinforzi per la difesa, visto che in estate andrà via Milan Skriniar e probabilmente anche Danilo D'Ambrosio, entrambi in scadenza di contratto. L'ultimo nome finito nel mirino sarebbe quello di Nikola Milenkovic, che negli ultimi due anni ha giocato in una difesa a quattro ma che il meglio di sé lo ha dato in una difesa a tre, precisamente nel ruolo di braccetto di destra, proprio quello che sarà lasciato libero dai due giocatori nerazzurri.

Il Torino, invece, cercherà una prima punta la prossima estate visto che il solo Toni Sanabria non può bastare per cercare di puntare al ritorno in Europa a distanza di tanti anni. I granata si stanno guardando intorno alla ricerca di un centravanti di spessore e in questo senso avrebbero messo gli occhi su Duvan Zapata, che all'Atalanta ormai è alla fine di un ciclo.

L'offerta dell'Inter per Milenkovic

L'Inter avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrale serbo ha giocato spesso in passato nella difesa a tre e può giocare sia al centro che da braccetto di destra, oltre a poter essere adattato in caso di necessità anche nel ruolo di esterno destro.

La Fiorentina non lo considera incedibile, visto che in quel ruolo ha anche Igor e Martinez Quarta e non è un caso che Vincenzo Italiano abbia ruotato tutti e tre con regolarità, senza avere due titolari fissi.

La valutazione si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari realizzando due plusvalenze.

Il club meneghino, infatti, potrebbe giocarsi il jolly Joaquin Correa, valutato anche lui sui 15 milioni di euro e a Milano ormai alla fine di un ciclo.

La strategia del Torino per Zapata

Il Torino è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. I granata hanno perso Andrea Belotti la scorsa estate, andato via a parametro zero e non sostituito.

Il club di Urbano Cairo avrebbe messo gli occhi su Duvan Zapata, che l'Atalanta è disposta a cedere dopo un'annata al di sotto delle aspettative, in cui ha messo a segno solamente di due reti e due assist in 25 partite di campionato. Il Toro punterà a prenderlo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, con la Dea che a quel punto potrebbe decidere di tenere Luis Muriel e Rasmus Hojlund per il reparto avanzato, usando il tesoretto ricavato per rinforzarsi sugli esterni.