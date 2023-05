Nelle scorse ore l'ex portiere Sebastien Frey ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it della Juventus e di un possibile approdo nel club bianconero di Zinedine Zidane.

Sull'attuale tecnico della Juve Massimiliano Allegri hanno invece detto la loro opinione gli ex calciatori Antonio Di Gennaro su TMW Radio e Marco Tardelli a 90° minuto.

Juventus, Frey: "Zidane non andrà al PSG e secondo me sta parlando con il club bianconero"

L'ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è tornato a parlare della Juventus e delle indiscrezioni che vorrebbero Zinedine Zidane tra i papabili profili che il club bianconero osserverebbe qualora Massimiliano Allegri venisse esonerato o dovesse andare via dalla Juve.

Ai microfoni di Calciomercato.it Frey ha detto: "Penso che Zidane al 99,99% non andrà al Psg per tanti motivi. C’è un progetto che lo rispecchierebbe secondo me, poi dipenderà tanto dalla situazione del club, mi riferisco alla Juve. Secondo me ne stanno parlando, tolto il Real Madrid lui è un uomo Juve. Credo che sarebbe un segnale, poi c’è tanto da far chiarezza, ma qualcosa c’è. Da non juventino, se chiudo gli occhi e penso a una Juve bella io metterei Zidane allenatore e Del Piero come presidente onorario“.

Di Gennaro su Allegri: "Ha un contratto di due anni ma se vuole restare alla Juventus deve migliorare"

Della Juventus e della permanenza di Massimiliano Allegri in bianconero ha parlato anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro alla trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio: "Il contratto di Allegri?

ha ancora due, se vuole rimanere deve migliorare. Nel momento difficile va detto che la società lo ha lasciato da solo e si deve migliorare in questo. Giustizia sportiva? Stiamo facendo delle figure incredibili".

Di Gennaro ha poi parlato della sconfitta incassata dalla Juventus contro il Siviglia in Europa League dicendo: "Il Siviglia è stato superiore sul piano del gioco, ma nel ritorno la Juve ha sbagliato diversi gol".

Tardelli elogia Allegri: "E' riuscito a resistere e a far fronte ai problemi che la Juventus ha avuto quest'anno"

Anche Marco Tardelli ha parlato della Juventus e del suo attuale tecnico Massimiliano Allegri ai microfoni della trasmissione Rai 90° Minuto, affermando:" Non è stata una stagione positiva, uscire sia dalla Champions che dall'Europa League è una cosa che per la Juve non va bene.

Allegri ha avuto la forza di resistere perché è riuscito a far fronte ai tanti problemi che ha trovato, è stato più manager che allenatore. Nessuno lo ha aiutato in società, anche perché in questo momento manca una figura di riferimento".