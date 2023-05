La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In attesa di conoscere l'eventuale nuovo direttore sportivo la società bianconera sta pensando ai possibili rinforzi e potrebbe cogliere qualche occasione di mercato, una potrebbe arrivare dal campionato inglese. Circola in tal senso il nome di Mason Greenwood, attaccante del Manchester United reduce da alcuni problemi giudiziari dai quali è stato scagionato a febbraio.

Il giocatore potrebbe lasciare l'Inghilterra in estate e decidere di rilanciarsi in un altro campionato.

A farlo propendere per un eventuale arrivo a Torino potrebbe essere anche la presenza di Paul Pogba, che ha giocato nel Manchester United dal 2016 al 2022 e conosce molto bene il classe 2001 inglese.

Greenwood potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto del giovane Mason Greenwood. Il classe 2001 del Manchester United nel gennaio 2022 venne accusato dalla fidanzata di averle arrecato lividi, escoriazioni e diverse ferite, fornendo una registrazione audio di un alterco durante il quale il calciatore la obbligava ad avere un rapporto sessuale. In seguito a tale notizia, venne immediatamente sospeso dal Manchester United e arrestato dalla polizia.

Dopo esser stato rilasciato su cauzione, il 15 ottobre seguente venne arrestato nuovamente, con l'accusa di aver provato a contattare in segreto l'ex compagna. Il 2 febbraio 2023 sono cadute tutte le accuse a suo conto

Il giocatore è ora pronto a rilanciarsi e la società inglese potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. Il giocatore è stato accostato anche a Milan e Roma. La presenza di Pogba in bianconero potrebbe agevolare il suo approdo nella società torinese.

Greenwood può giocare in tutti i ruoli del settore avanzato, soprattutto sulla fascia destra, ma anche come punta centrale, quindi potrebbe rappresentare l'alternativa ideale a Di Maria e a Chiesa.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è intanto al lavoro per definire ance i rinforzi per il settore difensivo. Potrebbero arrivare due terzini: piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli per la fascia sinistra e Emil Holm dello Spezia per la fascia destra. Si valuta anche un centrale di difesa, a tal riguardo potrebbe arrivare uno fra Koulibaly e Scalvini. Per il centrocampo il sostituto di Leandro Paredes (che non dovrebbe essere riscattato dal Psg) potrebbe essere Nicolò Rovella, attualmente in prestito al Monza e che ritornerà nella società bianconera a giugno.