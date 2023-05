Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato della sconfitta incassata dalla Juventus contro il Siviglia in Europa League, lanciando una frecciatina al tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

Sull'allenatore livornese hanno espresso la loro opinione anche i giornalisti Gianluigi Longari su Sportitalia.com e Sandro Sabatini, intervistato da Calciomercato.com.

Cassano torna a pungere Allegri: "In due anni non ha fatto un gioco decente e quest'anno vince zero"

Antonio Cassano è tornato a parlare sul proprio profilo Twitter della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri.

L'ex calciatore barese ha commentato la sconfitta contro il Siviglia e la conseguente eliminazione della formazione bianconera dall'Europa League: "Il Siviglia ha passato il turno meritatamente, è andata in finale la squadra che ha meritato di più. La Juve è sempre così: vai in Coppa dei Campioni e fa brutte figure, vai in Europa League e succede la stessa roba. Chi semina vento raccoglie tempesta. E quest'anno vince zero. In due anni non hai fatto un gioco decente, hai fatto una brutta figura e sei andato fuori dall'Europa League".

Longari critico su Allegri: "In casa Juventus si registra l'ennesimo flop del tecnico bianconero"

Anche il giornalista sportivo Gianluca Longari ha parlato della sconfitta incassata dalla Juventus contro il Siviglia nel suo editoriale pubblicato su Sportitalia.com: "In casa Juventus si registra l'ennesimo flop continentale di Allegri, ma il discorso è legato principalmente a ciò che potrebbe scatenarsi sul fronte dirigenziale, con il profilo di Giuntoli che da ormai 9 mesi è quello prescelto per la costruzione del progetto futuro, ma con De Laurentiis che tiene in scacco le mosse bianconere fino al momento in cui deciderà di dare il suo benestare definitivo".

Juve, Sabatini: "Allegri è la soluzione o la causa dei problemi della formazione bianconera?"

Infine anche Sandro Sabatini ha parlato della Juventus e di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo, intervistato da Calciomercato.com ha detto: "È Allegri il problema? Oppure, al contrario, Allegri è la soluzione ai problemi della Juventus?

Dalla risposta su queste domande dipende il futuro bianconero. Per molti “bravi opinionisti” e alcuni nanerottoli del web, l’allenatore rappresenta il problema: se non l’unico, comunque il più evidente".

Sabatini ha poi sottolineato come - per una parte della critica - ogni tipo di problematica venuta fuori in questa stagione della Juventus sia da addossare a Massimiliano Allegri, il quale è il perfetto "capro espiatorio" per prendere consensi dal grande pubblico.