Secondo quanto riportato da Pedullà, si attende solo il via libera da parte del presidente del Napoli, De Laurentiis, per dare il via al processo di cambiamento nella società campana che potrebbe portare all’addio di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti.

Al momento, il summit tra De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli è stato rinviato, ma è chiaro che quest'ultimo crede che il suo ciclo in Campania sia giunto al termine, nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024. Si avvicinerebbero dunque i titoli di coda per Giuntoli, che potrebbe portare con sé anche Pompilio e Stefanelli, e sembra aver accettato l'offerta triennale avanzata dalla Juventus.

Al momento, non ci sono più dubbi sulla sua scelta e si attende solo l'ultimo ok per ufficializzare il trasferimento.

Nel Napoli, inoltre, si percepisce la sensazione di una vera e propria rivoluzione con Spalletti che potrebbe lasciare la società campana. Nel frattempo, il desiderio di Giuntoli, in attesa di comprendere il destino di Allegri, sarebbe quello di portare il tecnico campione d'Italia con sé alla Juventus.

Il tecnico Spalletti potrebbe seguire Giuntoli alla Juventus

Il tecnico Luciano Spalletti potrebbe ricevere offerte sia in Italia che all'estero, ma se dipendesse da Cristiano Giuntoli, non ci sarebbero dubbi sulla scelta da fare: lo porterebbe con sé dopo due anni di sintonia su tutti gli aspetti in questa nuova avventura in bianconero.

Tuttavia, il dubbio rimane il futuro di Massimiliano Allegri. Solo dopo una decisione definitiva presa in merito all'allenatore in carica, si potrà finalizzare anche questa situazione. A tal riguardo il tecnico nella conferenza stampa di presentazione di Empoli-Juventus ha dichiarato che avendo un contratto di due stagioni nella società bianconera il suo futuro per quanto lo riguarda è a Torino.

Ha anche aggiunto che dipenderà anche dalla scelta della società bianconera di confermarlo o meno. Intanto Spalletti potrebbe rappresentare il tecnico ideale per iniziare un nuovo progetto sportivo bianconero anche se la Juventus starebbe valutando altri nomi per la panchina bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando oltre a Spalletti anche altri nomi per la panchina bianconera in caso di esonero di Massimiliano Allegri.

Piacciono Raffaele Palladino del Monza e Igor Tudor dell'Olympique Marsiglia. Di recente si è parlato anche di Cristiano Giuntoli con Sky Sport che non ha scartato la possibilità che la società bianconera decida di promuovere in prima squadra l'attuale direttore sportivo della Juventus Next Gen Giovanni Manna. Tale indiscrezione di mercato non trova conferme negli altri giornali sportivi.