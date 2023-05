La Juventus, questa mattina 2 maggio, si è allenata in vista della gara contro il Lecce. Per questa partita Massimiliano Allegri dovrebbe fare qualche cambio visto che il 7 maggio sarà in programma la gara contro l'Atalanta. Il tecnico livornese, in conferenza stampa, ha spiegato che contro il Lecce farà qualche cambio e in particolare potrebbe toccare un turno di riposo ad Adrien Rabiot: "È possibile che domani (3 maggio ndr) riposi". Chi invece ha recuperato è Angel Di Maria che contro il Lecce sarà a disposizione dopo aver saltato la partita contro il Bologna.

Delle condizioni del Fideo ne ha parlato anche Massimiliano Allegri: "Sta bene, gli è passato il dolore alla caviglia e potrà essere della partita".

Cambi contro il Lecce

La Juventus, in queste ore, ha curato i dettagli in vista della gara contro il Lecce. I bianconeri, domani 3 maggio, saranno in campo alle ore 18 e dunque le prove tattiche sono state fatte alla vigilia della partita. Per questo match Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare dei cambi, visto il calendario serrato. Infatti, dopo la sfida contro il Lecce, ci saranno le gare contro Atalanta e Siviglia. Per questo motivo, nel turno infrasettimanale, la Juventus presenterà alcune novità di formazione. In difesa, come ha spiegato Massimiliano Allegri ci sarà il ritorno di Gleison Bremer: "Anche per lui è il primo anno che gioca ogni tre giorni, domani (3 maggio ndr) rientra.

Credo riposerà Alex Sandro". Dunque, il numero 12 bianconero riposerà anche se resta da capire chi ci sarà al suo posto. A centrocampo, invece, ci sarà un turno di riposo per Adrien Rabiot, che potrebbe essere sostituito da Fabio Miretti, ma attenzione anche all'ipotesi Paul Pogba. Il francese non ha ancora giocato dal primo minuto e chissà che contro il Lecce non possa essere il suo turno.

Di Maria ha smaltito il fastidio alla caviglia

Per la gara contro il Lecce, la Juventus ritroverà Angel Di Maria che era stato costretto al forfait nel match contro il Bologna per un problema alla caviglia. Inoltre, di quello che potrà essere l'apporto del Fideo da qui a fine stagione ne ha parlato Massimiliano Allegri: "Da lui ci aspettiamo tanto come da tutti, lui può fare la differenza all'interno di una partita".

In attacco insieme ad Angel Di Maria potrebbe giocare Dusan Vlahovic, anche se l'allenatore della Juventus non ha del tutto sciolto le riserve: "Vlahovic sta bene e domani (3 maggio ndr) deciderò se farlo partire titolare o meno". Tra i giocatori che potrebbero riposare contro il Lecce c'è Manuel Locatelli. Delle prestazioni del numero 5 juventino Massimiliano Allegri ha detto: "Sono molto contento di quello che sta facendo".