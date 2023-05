Uno dei grandi protagonisti dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Lautaro Martinez, che anche quest'anno ha superato quota 20 gol in tutte le competizioni, replicando quanto fatto negli ultimi due anni e confermando di aver fatto il salto di qualità anche dal punto di vista finalizzativo. Certo, ogni tanto il Toro si concede qualche pausa, ma del tutto fisiologica visto che Simone Inzaghi quando può lo schiera sempre dal primo minuto. Il giocatore ha sempre attirato l'attenzione dei top club europei e la cosa potrebbe ripetersi nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Tra questi c'è il Manchester United, che è pronto a fare un tentativo tra qualche mese.

Un altro giocatore che è stato spesso al centro dei rumor di mercato è Milinkovic-Savic, che alla fine è sempre rimasto alla Lazio. Qualcosa, però, potrebbe cambiare in estate, visto che sarà ad un anno dalla scadenza di contratto. Tra le società interessate c'è sempre la Juventus, che già in passato ha fatto un tentativo a vuoto.

Manchester United su Lautaro Martinez

Lautaro Martinez potrebbe essere uno dei nomi al centro dei rumor di mercato la prossima estate, come spesso successo anche negli anni scorsi. Il Toro ha trascinato l'Inter anche in questa stagione, avendo realizzato 17 gol in campionato, con 3 assist, uno in coppa Italia e 2 in Champions League.

In passato sono stati i club della Liga a fare un tentativo per il classe 1997, su tutti Barcellona e Atletico Madrid, ma per giugno su Lautaro ci sarebbe il Manchester United fortemente interessato. I Red Devils sono alla ricerca di rinforzi in attacco visto che gli manca una prima punta che possa garantire oltre venti gol a stagione, tanto è vero che a gennaio è arrivato Weghorst che, però, è un classe 1992 e va verso i 31 anni.

L'Inter non vorrebbe privarsi dell'attaccante argentino, ma molto dipenderà dall'eventuale qualificazione in Champions League e dall'offerta che farà il club inglese. United che, dal proprio canto, sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro, che non convince a pieno il club meneghino, che sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative solo dinanzi ad un'offerta da almeno 100 milioni di euro.

La possibile offerta della Juventus per Milinkovic

In estate potrebbe tornare il tormentone relativo al futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Essendo in scadenza di contratto a giugno 2024, la Lazio questa volta è pronta a trattare la sua cessione, e la Juventus sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo dopo quello fatto negli anni scorsi. Il club di Lotito chiede almeno 50 milioni di euro, una cifra che non spaventa la società bianconera, ma solo se ci sarà l'inserimento di contropartite tecniche. I nomi sul tavolo sarebbero quelli di Moise Kean e Luca Pellegrini, oltre ad un conguaglio da 15 milioni di euro. Bisognerà vedere se i biancocelesti accetteranno o se rispediranno al mittente la proposta juventina.