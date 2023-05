In questi giorni, la Juventus ha ricevuto una nuova penalizzazione di 10 punti per la questione legata alle plusvalenze. Ma per i bianconeri le vicende extracalcistiche non sono finite. Infatti, la Figc ha indicato nel 15 la data per il processo legato alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership con altre società. Dunque, tra meno di un mese la Juventus sarà chiamata a difendersi davanti al tribunale federale. Ma la società potrebbe risolvere la questione tentando di arrivare ad un compromesso con la federazione così come ha spiegato Michele Criscitiello su Twitter: "Sul secondo faldone la Juve ha una sola strada: patteggiare e chiuderla così", ha scritto il giornalista.

Ipotesi ricorso al Coni

Le vicende extracalcistiche della Juventus potrebbero durare ancora per molti mesi. Infatti, il 15 giugno ci sarà il processo sul secondo filone d'inchiesta, ma anche la questione plusvalenze potrebbe protrarsi. Infatti, la corte federale d'appello, adesso, dovrà fornire le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti in classifica per la Juventus. Una volta arrivato il dispositivo, i legali bianconeri decideranno se è possibile ricorrere oppure no al collegio di garanzia dello sport del Coni. Questo eventuale ricorso si potrà fare solo se gli avvocati della Juventus ravviseranno un possibile vizio di forma. In assenza di questo il ricorso verrebbe rigettato.

Il Coni, infatti, può solo accogliere le mozioni della difesa, respingerle o rimandare tutto nuovamente alla CFA. Di questa eventualità ne ha parlato anche Michele Criscitiello: "Il caso Juve spacca Corte Federale e Collegio di Garanzia del Coni". Il giornalista ha spiegato come le motivazioni saranno fondamentali per un eventuale nuovo ricorso: "Dalle ultime 10 pagine si capisce la linea del collegio di garanzia, ora si attendono le motivazioni per poi tornare al Coni".

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se la vicenda si chiuderà così oppure se ci sarà una nuova puntata del caso plusvalenze.

Il parere di Mpasinkatu

In queste ore, stanno arrivando diversi pareri sulle vicende extracalcistiche che riguardano la Juventus. Anche Malù Mpasinkatu ha detto la sua sulle frequenze di Radio Bianconera: "La Juventus giustamente farà ricorso e, di conseguenza, la situazione può cambiare.

È una situazione disgustosa", le parole di Mpasinkatu a RBN. Un altro degli argomenti di dibattito in queste ore riguarda il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non sembra essere più così saldo sulla sua panchina. Anche di questo ne ha parlato Mpasinkatu: "Per me, Allegri rimane anche se arriva Giuntoli: ha due anni di contratto e gode della piena fiducia della proprietà".