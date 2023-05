L'attesa è ormai finita, tra pochissime ore Fiorentina e Inter scenderanno in campo nello stadio Olimpico di Roma per dare vita alla 76esima finale di Coppa Italia [VIDEO]. Alle ore 21:00 si terrà la sfida numero 14 tra Inter e Fiorentina in questa competizione. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con 5 vittorie a testa per i nerazzurri e per i viola: completano il quadro 3 pareggi. Questa tuttavia sarà la prima che Inter e Fiorentina si affronteranno in finale.

Lo stadio di Viale dei Gladiatori sarà completamente sold out e, secondo quando riferito l’ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, sarà battuto il record di incassi della finale dell’anno scorso (Juventus-Inter).

La Curva Fiesole e la Curva Nord Milano sono pronte a dare spettacolo attraverso due coreografie imponenti che occuperanno interamente i rispettivi settori (Curva Sud e Curva Nord) e parte dei Distinti. Il match verrà trasmesso in chiaro e in esclusiva su Canale 5 a partire dalle ore 20:40.

La probabile formazione dell'Inter

Per Simone Inzaghi questa sarà la terza finale di Coppa Italia, sinora ne ha vinte due su tre (una vinta e una persa con la Lazio e una vinta con i nerazzurri). L'eventuale successo contro la Fiorentina porterebbe l'Inter al secondo posto tra i club che più volte hanno vinto questa competizione, con ben 9 trionfi al pari della Roma.

Per tentare di insidiare la formazione allenata da Vincenzo Italiano, il tecnico piacentino dovrebbe scegliere il suo classico 3-5-2.

Un undici profondamente rinnovato rispetto a quanto visto nell'ultima giornata di campionato contro il Napoli. Inzaghi ritrova Dzeko dal primo minuto, sarà il bosniaco il riferimento offensivo della squadra affianco a Lautaro Martinez.

Una sola sorpresa per il tecnico nerazzurro rispetto alla formazione schierata per le grandi occasioni: Handanovic scenderà in campo al posto di Onana, molto probabilmente sarà l'ultima volta che il capitano giocherà una finale con i colori nerazzurri.

Probabile INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic Calhanoglu, Dimarco, Lautaro Martinez, Dzeko.

La probabile formazione della Fiorentina

La Fiorentina è sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione, la squadra toscana oltre a giocare un bel calcio è capace di ottenere anche risultati concreti: finale di Coppa Italia e di Conference League raggiunte.

Vincenzo Italiano cercherà di alzare al cielo il primo trofeo da allenatore, trofeo che la Fiorentina non vince da oltre 22 anni. L'eventuale successo contro l'Inter porterebbe i viola al quarto posto tra i club che più volte hanno vinto questa competizione, con 7 trionfi al pari della Lazio.

Italiano può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per il portiere Sirigu. Martinez Quarta è in vantaggio su Ranieri per affiancare Milenkovic al centro della difesa, sulla fascia Ikoné è in ballottaggio con Kouamé, con il francese leggermente favorito.

Probabile FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

Il montepremi

Fiorentina e Inter fino a questo momento hanno incassato dalla Coppa Italia circa 5 milioni di euro. La vincitrice finale della competizione si metterà in tasca altri 2 milioni di euro. La squadra vincente dunque incasserà dalla competizione italiana un totale di circa 7 milioni di euro.

Inter e Fiorentina inoltre prenderanno parte alla nuova Supercoppa Italiana, in programma nel gennaio 2024 in Arabia Saudita, che vedrà andare in scena un torneo a 4 squadre: le due finaliste della Coppa Italia e le prime due classificate della Serie A.