La Juventus sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Non ci si riferisce solo ai risultati sportivi ma anche alle vicende giudiziarie che la stanno riguardando e potrebbero condizionare al partecipazione alle competizioni europee nelle prossime stagioni. Vicende che hanno portato anche alle dimissioni dell'ex Consiglio d'Amministrazione della società bianconera, con John Elkann che ha acquisito sempre più rilevanza anche nelle decisioni societarie. A tal riguardo l'amministratore delegato della Exor starebbe valutando la possibilità di un ingresso di un socio di minoranza che possa aiutare la crescita della società bianconera e possa rappresentare un supporto importante a chi ha la maggioranza delle quote societarie.

Possibile la cessione di quote minoritarie della Juventus

'Confermato: John Elkann è intenzionato a far entrare in società Juventus un azionista di minoranza che controllerà il 30/40 % delle quote bianconere'. Questo il post pubblicato dal profilo Twitter Enganche, vicino alle vicende della società bianconera. Questo nuovo investitore potrebbe acquisire il controllo del 30-40% delle quote della Juventus. Si prospetta quindi l'ipotesi di un nuovo supporto societario, e nelle prossime settimane si potranno osservare gli sviluppi di questa situazione. Ciò che è certo è che, in ogni caso, le ambizioni della squadra non cambieranno.

La possibile entrata di un nuovo azionista di minoranza rappresenterebbe un cambiamento significativo per la Juventus, poiché potrebbe portare nuove risorse finanziarie e una diversa visione strategica.

Questa mossa potrebbe influenzare le decisioni di mercato e le prospettive di sviluppo a lungo termine del club. Tuttavia, è importante sottolineare che al momento si tratta di rumor e che occorre attendere comunicazioni ufficiali per avere conferme.

Tanti utenti hanno commentato il post sulla possibile cessione di quote minoritarie della Juventus

Un utente commentando il post di Enganche ha scritto: 'Secondo me sarà Wallmart o come si scrive, temo che amazon e apple non siano indiziate. Mi giocherei anche un punto per Fed-Ex, potrebbe essere anche lei'. Un altro follower ha aggiunto: 'Per avere un socio di minoranza che detenga comunque il 30/40% delle quote la società va prima delistata dalla Borsa, altrimenti sarebbe impossibile'.

Un altro follower ha invece dichiarato: 'Ottima notizia, spero col tempo si arrivi a una cessione definitiva perchè di questa faida tra cugini non ne trae vantaggio nessuno'. Come si legge dai commenti degli utenti c'è anche chi spera in una cessione definitiva della società bianconera.