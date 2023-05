La stagione calcistica 2023/24, che prenderà il via con l'apertura ufficiale del mercato estivo dal 1° luglio, potrebbe portare numerosi cambiamenti nella Juventus, e non solo nella rosa dei calciatori. Il club, infatti, è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo che potrebbe essere Cristiano Giuntoli.

L'intenzione sarebbe quella di offrire all'attuale dirigente del Napoli un contratto triennale. Qualora si dovesse trovare l'accordo, Giuntoli potrebbe portare a Torino un rinforzo importante per il centrocampo. Si tratta di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto nel giugno del 2024.

In caso di mancato rinnovo con i partenopei potrebbe verificarsi una partenza del polacco dalla formazione azzurra.

Dal Napoli alla Juventus: De Laurentiis potrebbe vendere Zielinski

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Cristiano Giuntoli, se dovesse diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus, potrebbe andare su Piotr Zielinski. Il centrocampista sarebbe gradito alla compagine bianconera.

Il contratto del 29enne polacco scadrà il 30 giugno 2024 e, se non dovesse rinnovare col Napoli, il presidente De Laurentiis potrebbe lasciarlo partire per monetizzare e per evitare di perderlo a parametro zero. La società partenopea preferirebbe venderlo all'estero ma non avrebbe problemi se fosse la Juventus ad offrire la somma richiesta per il cartellino.

Il valore di mercato di Zielinski si aggira intorno ai 40 milioni di euro. L'ex Empoli è stato uno dei protagonisti del Napoli campione d'Italia. Finora ha disputato 33 match nel campionato italiano segnando 3 gol e fornendo 8 assist decisivi ai compagni. A questi numeri bisogna aggiungere una gara di Coppa Italia e 10 di Champions League con 4 reti e 2 assist.

Zielinski si è trasferito al Napoli nel Calciomercato estivo del 2016 ed è stato uno dei primi giocatori comprati da Giuntoli. Prelevato dall'Udinese (proprietaria del cartellino) per circa 16 milioni di euro, è diventato un punto di riferimento del centrocampo della formazione azzurra.

Il mercato della Juventus: piace Koulibaly

La Juventus in estate dovrà rinforzare anche il settore difensivo. Potrebbe arrivare a Torino un ex Napoli che Giuntoli conosce bene. Si tratta di Kalidou Koulibaly che nella scorsa estate è andato al Chelsea per circa 40 milioni di euro.

In questa stagione non sta giocando da titolare con la maglia dei Blues, dunque non si esclude che la Juventus possa proporre al Chelsea un prestito con diritto di riscatto. Potrebbero arrivare anche due volti nuovi sulle fasce difensive. Infatti piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia, entrambi valutati intorno ai 20 milioni di euro.