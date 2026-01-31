La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare l'organico così da essere competitiva su tutti i fronti. La richiesta di mister Spalletti è stata chiara ovvero l'acquisto di un attaccante che possa rinforzare il pacchetto offensivo. Sono diversi i nomi sul taccuino e tra questi spunta anche un possibile ritorno di Alvaro Morata.

Si valuta un possibile ritorno di Morata

Lo spagnolo è appena ritornato da un brutto infortunio che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione ma è ritornato alla rete nella sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Nonostante ciò la sua permanenza al Como non semberebbe certa e la Juventus starebbe sondando il terreno per capire i margini di manovra. I bianconeri dovrebbero confrontarsi non soltanto con il Como ma anche e soprattutto con il Milan che ne detiene ancora il cartellino. Da capire se la Vecchia Signora deciderà di affondare il colpo e soprattutto comprendere la volontà del classe 92 che non ha mai nascosto il grande affetto nei confronti della tifoseria juventina.

Morata rappresenterebbe un'idea low-cost ma soprattutto di grande esperienza viste le sue avventure in top club europei come Chelsea e Real Madrid. Il suo eventuale ritorno permetterebbe a Spalletti di utilizzare diversi sistemi vista la grande duttilità tattica dello spagnolo che può occupare sia il ruolo di prima che di seconda punta, ed all'occorrenza svolgere anche il ruolo di trequartista come giò fatto in passato con la maglia della Nazionale.

La Fiorentina non molla Rugani, possibile offerta con obbligo di riscatto

Non solo acquisti. La Juventus valuta anche delle cessioni last minute nei confronti di quei calciatori che non hanno avuto molto spazio in questa prima parte di stagione. Tra questi c'è anche Daniele Rugani, che sarebbe finito nel mirino della Fiorentina per puntellare il pacchetto arretrato a disposizione di Vanoli. I viola sono infatti alla ricerca di un difensore di grande esperienza che possa guidare la retroguardia ed essere un elemento importante per centrare la salvezza. Stando ad alcuni rumors, la Fiorentina sarebbe pronta ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito con obbligo riscatto attorno ai 5-6 milioni per il classe 94.

L'eventuale partenza di Rugani gira attorno alle condizioni di Federico Gatti. Infatti con il recupero a pieno regime del numero quattro, la Vecchia Signora potrebbe prendere in considerazione la cessione dell'ex Empoli senza intervenire sul mercato con Gatti e Cabal che andrebbero a svolgere il ruolo di "alternative" ai vari Kalulu, Bremer, e Kelly.