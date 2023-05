Dopo la vittoria della Juventus contro la Cremonese per 2-0 il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni nella trasmissione tv Pressing ha voluto elogiare il lavoro portato avanti da Massimiliano Allegri in questa stagione, sottolineando che i meriti dell'attuale secondo posto della squadra bianconera sarebbero proprio da attribuire al tecnico toscano, il giornalista si è soffermato poi sulle problematiche della Juventus nel realizzare gol.

'Di chi è il merito per questo secondo posto lo sapete, non c’è bisogno di chiederlo.

I giocatori non segnano e la Juve non ci ha abituato così', sono queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni a Pressing, con evidente riferimento a Massimiliano Allegri, che in questa stagione sta affrontando le difficoltà dovute anche alle vicende giudiziarie e che pesano anche sulle prestazioni dei giocatori.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Anche contro la Cremonese ha creato 7-8 palle gol, hanno segnato con un colpo di testa su palla inattiva e sul tiro da fuori di Fagioli, è tutto l’anno che fanno così'. Secondo Zazzaroni il problema in fase realizzativa della squadra bianconera non è dovuto al gioco di Allegri, ma alle difficoltà del reparto avanzato bianconero, che non segna molto rispetto al numero delle occasioni create durante il match.

Attualmente la Juventus è seconda in classifica a 69 punti, a -14 dal Napoli campione d'Italia, a +3 sull'Inter terza e a +4 sulla Lazio quarta. Il Milan è a -8, ovvero a 61 punti, seguita dalla Roma a quota 59 e dall'Atalanta a 58 punti. Il tutto in attesa da capire come finiranno le vicende giudiziarie riguardanti la Juventus.

I meriti di Allegri ma tante critiche sul gioco

A differenza degli apprezzamenti di Ivan Zazzaroni verso il lavoro di Max Allegri, in questa stagione non sono mancate critiche nei confronti del tecnico livornese, soprattutto dai tifosi bianconeri. Attualmente comunque la permanenza del toscano per il 2023-2024 sembra una possibilità concreta, visto che ha un contratto in vigore fino al 30 giugno 2025.

Invece se Allegri dovesse essere esonerato potrebbe essere sostituito da uno fra Igor Tudor, tecnico dell'Olympique Marsiglia che sta conducendo alla qualificazione in Champions League, e Roberto De Zerbi (attualmente al Brighton in Inghilterra)