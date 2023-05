La Juventus a giorni potrebbe accogliere a Torino Cristiano Giuntoli. La società bianconera sarebbe vicina all'ingaggio del nuovo direttore sportivo, probabilmente si aspetterà per l'ufficialità la fine del campionato. Ci sarà molto lavoro da fare per il nuovo dirigente della società bianconera, dalle cessioni dei giocatori che ritorneranno dai prestiti ai rinforzi ideali per migliorare la rosa bianconera. Uno dei giocatori che potrebbe portare a Torino Giuntoli è Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta che anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo.

Già prima dell'arrivo nella società lombarda la Juventus lo aveva valutato ma nelle ultime due stagioni ha dato un contributo importante a tal punto che la sua valutazione di mercato è arrivata a circa 40 milioni di euro. Un giocatore che garantirebbe quantità e qualità e che manca come caratteristiche al centrocampo bianconero.

Il centrocampista Koopmeiners potrebbe essere il primo rinforzo di Giuntoli alla Juventus

Il classe 1998 in questa stagione ha disputato fino ad adesso 28 match nel campionato italiano segnando 7 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere due match in Coppa Italia. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, una somma che però difficilmente la Juventus spenderà a meno di un pagamento in diverse stagioni. La società lombarda ha acquistato Koopmeiners nel Calciomercato estivo del 2021 per circa 14 milioni di euro, una valutazione di mercato che è incrementata molto nelle ultime due stagioni grazie alla crescita avuta dal giocatore nel campionato italiano.

Koopmeiners può giocare davanti alla difesa ma anche come trequartista.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da rinforzi per quanto riguarda la difesa. Potrebbero arrivare due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la fascia destra. A tal riguardo piacciono Fabiano Parisi dell'Empoli e Emil Holm dello Spezia.

Per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo uno dei giocatori seguiti è Kalidou Koulibaly. Riserva nel Chelsea potrebbe gradire un ritorno nel campionato italiano dopo le tante stagioni al Napoli. La società inglese potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Rimanendo in tema centrocampo difficile il riscatto di Leandro Paredes e dovrebbe sostituirlo Nicolò Rovella. In scadenza di contratto invece Cuadrado ed Alex Sandro, il primo difficilmente rimarrà, il brasiliano sarebbe vicino al prolungamento contrattuale con la società bianconera.