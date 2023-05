La Juventus è al lavoro per definire le mosse da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Le vicende giudiziarie potrebbe condizionare questo finale di stagione, soprattutto per quanto riguarda le competizioni europee. C'è la possibilità che la squadra bianconera non disputi la Champions League, il che significherebbe mancati ricavi commerciali per circa 60 milioni di euro. Proprio per questo, non è da scartare l'ipotesi di qualche cessione pesante. Una su tutte quella di Federico Chiesa che non è riuscito a dare un grande contributo in questa stagione anche perché lo stesso Allegri non è riuscito a trovargli la posizione giusta per valorizzarlo.

Ad agevolare la possibile partenza dell'esterno d'attacco sarebbe proprio il tecnico.

Chiesa potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe lasciar partire Federico Chiesa. Il primo motivo deriverebbe dalla possibile mancata partecipazione della società bianconera alla Champions League, considerando le vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Proprio per questo, una o due cessioni importanti potrebbero essere definite dalla società. Potrebbe partire l'esterno d'attacco che sta vivendo una stagione difficile, non solo per il dopo intervento al ginocchio, ma anche perché non è riuscito ad adattarsi all'idea di gioco di Massimiliano Allegri.

Il tecnico lo ha schierato centrocampista di fascia ma anche prima o seconda punta senza che il giocatore sia stato incisivo come ci si aspettava. Per questo, in caso di permanenza di Allegri, Chiesa potrebbe lasciare Torino: l'ex viola ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Un prezzo evidentemente inferiore rispetto al 2021, quando fu uno dei protagonisti della nazionale italiana vincitrice dell'Europeo.

Non è, però, così scontata la permanenza di Massimiliano Allegri: molto dipenderà dalle scelte del nuovo direttore sportivo che potrebbe essere Giuntoli. Se dovesse avere un ruolo decisionale anche nella scelta del tecnico potrebbe anche valutare una sostituzione di Allegri. Si parla del possibile ingaggio di uno fra Roberto De Zerbi e Igor Tudor.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nel settore difensivo. Potrebbero arrivare un difensore centrale e due terzini. Piace Kalidou Koulibaly, giocatore del Chelsea non considerato un titolare nella squadra inglese. Probabile che lasci il Chelsea, con gli inglesi che potrebbero valutare anche una cessione con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda, invece, le fasce difensive, si valuta l'acquisto di Fabiano Parisi dell'Empoli e di Emil Holm dello Spezia, entrambi con un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.