La Juventus inizia a valutare le possibili mosse per la sessione invernale di calciomercato. L'obiettivo è quello di rinforzare il reparto avanzato visto il futuro in bilico di Dusan Vlahovic che di fronte ad un'offerta importante potrebbe lasciare Torino già a gennaio. La Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e sonda eventuali alternative tra cui Gabriel Jesus, attaccante brasiliano che potrebbe lasciare l'Arsenal.

Monitorato Gabriel Jesus per l'attacco

Il classe 97 reduce da diversi infortuni non è una prima per Arteta e starebbe valutando l'addio per giocare con maggiore continuità e provare a riconquistare la Nazionale brasiliana.

La Juve sta valutando questa idea e potrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto. Una formula che al momento non convince l'Arsenal che vorrebbe cedere l'attaccante a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30-35 milioni. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un sondaggio che potrebbe prendere corpo nei mesi successivi.

Gabriel Jesus rappresenterebbe un ottimo colpo per la Juventus e dare diverse soluzioni tattiche ad Igor. Forte fisicamente, ottima tecnica e senso del gol, caratteristiche che al momento mancano in casa bianconera. Inoltre, il 28enne brasiliano può sia svolgere il ruolo di prima punta ma anche di seconda ed eventuale di trequartista, ruolo già ricoperto durante la sua esperienza al Manchester City.

Le ultime sul riscatto di Nico Gonzalez

La precedente sessione di calciomercato ha portato ad una mini rivoluzione in casa Juventus, soprattutto nel reparto avanzato. Uno dei calciatori maggiormente chiacchierati è stato Nico Gonzalez che è passato negli ultimi giorni all'Atletico Madrid. L'argentino ha avuto un ottimo importante in Spagna ed il club bianconero spera nel riscatto completo da parte dei Colchoneros.

Un riscatto che avverrebbe grazie a ventuno presenze da almeno 45 minuti che verrebbero totalizzate dal classe 97. Nico ha già giocato in sei apparizioni di cui quattro con più di tale minutaggio. Tutto fa pensare ad una conferma da parte dell'Atletico che sarebbe pronta a sborsare i 33 milioni per acquistare definitivamente l'argentino.

La duttilità di Gonzalez ha conquistato Simeone che in questo inizio di stagione lo ha utilizzato come esterno nel suo 4-4-2, ma anche come seconda punta accanto al connazionale Alvarez.

Con il sempre più probabile riscatto di Nico, la Juve avrebbe così la liquidità necessaria per effettuare un mercato di alto livello anche nella prossima sessione estiva, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.