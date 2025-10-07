Secondo quanto riferito su X dal giornalista Dario Pellegrini, tifosi e una parte di opinione pubblica sta attaccando in questi giorni l'allenatore della Juventus Igor Tudor imputandogli di essere troppo dogmatico nelle sue scelte tattiche e di non avere grande coraggio per cercare di vincere le partite.

Pellegrini: 'L'opinione pubblica critica a Tudor due cose, la testardaggine e la sua mancanza di coraggio'

Il giornalista Dario Pellegrini ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale analizza la situazione della Juventus e soprattutto quelli che sarebbero i principali difetti del suo allenatore: "Tra i problemi di Tudor spicca la compattezza dell’ opinione pubblica contro alcuni aspetti della sua gestione: le critiche maggiori si riferiscono infatti alla sua testardaggine e alla sua mancanza di coraggio.

Elementi non nuovi nell’universo Juve ma è forse la prima volta, da almeno un decennio, in cui non leggo pareri in sua strenua difesa. Anche di fronte alle avversità, come successo ad altri. Tradotto: non ha pretoriani, é un uomo solo esposto al giudizio. Mi chiedo se sia così anche in società. Bah, chiedo".

Pellegrini in un secondo messaggio ha proseguito nel suo esercizio critico sullo stato attuale della Juventus, sottolineando: "La sensazione é quella di un limbo troppo spesso assaggiato durante le ultime stagioni dove la luce si vede soltanto a tentoni e con tanto cuore ma per il resto si scorgono problemi. Solitamente dopo la sosta di ottobre sono sempre arrivate risposte, speriamo di alzarsi".

Juventus, i tifosi rispondono a Pellegrini: 'La posizione di Tudor è debole, è la solo perché altri hanno rifiutato'

Le parole di Pellegrini hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus che sul web hanno acceso la discussione col giornalista: "A parte che il suo predecessore non godeva di tutta questa benevolenza dall’opinione pubblica e dagli stessi tifosi. Igor al contrario è stato accolto benissimo dal pubblico grazie alla sua juventinità. Purtroppo il credito sta lentamente scemando davanti a brutte prestazioni" scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "La posizione di Tudor è debole. È l'allenatore della Juve ma solo perché altri non hanno voluto allenare la Juve in questo frangente.

Io non me lo ricordo un tecnico che si dia trovato in una posizione del genere".

Infine un tifoso va controcorrente sottolineando: "La cosa bella del calcio è che sarebbero bastate un paio di spizzate in area o qualche tiro sbagliato per fare goal, per avere giudizi diametralmente opposti. Il calcio non è scienza esatta, ma anche chi lo segue è schizofrenico".