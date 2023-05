In attesa dell'apertura del mercato estivo, l'Inter starebbe lavorando ai rinnovi contrattuali dei calciatori che la società vorrebbe tenere ancora con sé. Fuori dai giochi, ormai, sono Skriniar (promesso sposo del Paris Saint-Germain a parametro zero) e Gagliardini (si svincolerà dopo il 30 giugno). Differente, invece, il discorso per i vari Dzeko, Bastoni, de Vrij e Calhanoglu.

Una delle trattative più importanti è quella che riguarda Alessandro Bastoni. Essendo un giocatore di 24 anni e nel mirino di diverse società (soprattutto straniere), l'Inter vorrebbe evitare di perderlo l'anno prossimo a parametro zero.

Il contratto del difensore lombardo, infatti, è in scadenza il 30 giugno 2024. Dunque, in caso di mancato prolungamento con i nerazzurri, potrebbe andar via da svincolato al termine della prossima stagione.

Per evitare un altro "caso Skriniar", in Viale della Liberazione si sta puntando a trovare un'intesa con l'entourage di Bastoni. Sembra che l'ex Atalanta abbia chiesto un ingaggio da 6,5 milioni all'anno. La risposta della dirigenza interista sarebbe stata di un accordo sulla base di 5 milioni fissi più bonus. Le recenti dichiarazioni di Beppe Marotta sembrano volgere verso un certo ottimismo.

L'amministratore delegato nerazzurro, intervenuto alla Milan Football Week, ha parlato proprio del probabile rinnovo contrattuale di Bastoni.

Ha dichiarato che, secondo lui, presto arriverà una "risposta positiva del ragazzo". Subito dopo ha aggiunto che il procuratore Tullio Tinti, essendo una persona "molto intelligente", farà sì che si possa arrivare ad un'intesa.

L'Inter vorrebbe offrire 5 milioni a Dzeko

Detto di Alessandro Bastoni, c'è anche da chiarire il futuro di Edin Dzeko.

A differenza del difensore, il centravanti bosniaco va in scadenza il 30 giugno 2023. L'intenzione dell'Inter sarebbe quella di trattenere per un altro anno l'attaccante 37enne. Il club milanese vorrebbe proporre un rinnovo di un'altra stagione con stipendio da 5 milioni di euro. Questa proposta, però, potrebbe essere ufficializzata solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Dunque, sembra proprio che il rapporto tra Dzeko e l'Inter dipenda dal raggiungimento di quest'obiettivo stagionale.

Ci sarebbero poi dei discorsi ancora aperti per Stefan de Vrij. L'olandese quest'anno non è stato un titolare inamovibile, ma comunque i vertici interisti vorrebbero provare a trattenerlo perché si tratta comunque di un elemento di esperienza che può tornare utile nelle rotazioni stagionali in difesa. L'ex Lazio (in scadenza il 30 giugno 2023) avrebbe chiesto un biennale da 4 milioni all'anno, mentre la società vorrebbe trovare un punto d'incontro per ottenere un piccolo sconto.

Calhanoglu verso un triennale

Non dovrebbero esserci sorprese, invece, per il rinnovo contrattuale di Hakan Calhanoglu.

Sembra che il centrocampista turco abbia già trovato l'accordo con l'Inter per firmare un prolungamento di altri tre anni (il contratto attuale scade nel giugno del 2024), ribadendo di fatto l'ottimo legame che ha stretto con l'ambiente nerazzurro da quando è arrivato (dal Milan a parametro zero) nell'estate del 2021.

Il numero 20 dell'Inter andrebbe a guadagnare per i prossimi tre anni 6 milioni di euro, ai quali si aggiungerebbero alcuni bonus. L'ufficialità del rinnovo di contratto dovrebbe giungere alla fine di questa stagione.