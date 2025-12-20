La Juventus si sta muovendo con grande attenzione per capire come intervenire nel mercato di gennaio e provare a rinforzare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la priorità dei bianconeri resterebbe l’acquisto di un centrocampista, un profilo in grado di migliorare la manovra e dare maggiore qualità alla fase di costruzione. Tuttavia, nelle ultime settimane, la dirigenza juventina non avrebbe chiuso del tutto la porta a possibili valutazioni anche sul fronte offensivo, soprattutto qualora arrivassero proposte o occasioni interessanti per il ruolo di centravanti.

In tal senso, la Juventus starebbe monitorando il mercato alla ricerca di un attaccante con caratteristiche più simili a quelle di Dusan Vlahovic e differenti rispetto a Loïs Openda e Jonathan David.

La Juventus si muove sul mercato

L’idea sarebbe quella di individuare un vero bomber, un riferimento offensivo capace di occupare l’area di rigore e garantire peso e presenza fisica, caratteristiche che al momento mancano rispetto a quanto può offrire il numero 9 serbo.

Proprio Vlahovic rappresenta uno snodo fondamentale nelle strategie della Juventus. Il serbo tornerà a disposizione soltanto in primavera e, fino a quel momento, i bianconeri dovranno fare i conti con la sua assenza. Per questo motivo, non è da escludere che la società possa decidere di regalare a Spalletti un centravanti di ruolo già a gennaio, purché si presenti un’opportunità di mercato sostenibile dal punto di vista economico e tecnico.

Una valutazione che resta aperta e che potrebbe evolversi nelle prossime settimane, motivo per cui la situazione andrà seguita con grande attenzione.

Nel frattempo, la Juventus continuerà a lavorare soprattutto per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo del club è quello di arrivare a un giocatore abile nella gestione della palla e nella costruzione del gioco, capace di dare equilibrio e fluidità alla manovra. Anche per questo motivo, il mercato di gennaio dei bianconeri potrebbe riservare più soddisfazioni di quanto inizialmente immaginato dai tifosi, con la possibilità di più di un intervento mirato.

Percorso di recupero per Vlahovic

Intanto, Dusan Vlahovic prosegue il suo percorso di recupero dopo l’operazione subita in seguito alla lesione di alto grado alla coscia.

L’attaccante serbo sta lavorando quotidianamente per tornare al meglio della condizione fisica ed è sempre vicino ai compagni, seguendo da vicino il lavoro della squadra. L’obiettivo del serbo è quello di rientrare a disposizione nel mese di marzo, anche se il percorso resta ancora lungo e richiede cautela.

Nel frattempo, Spalletti continua ad alternare Jonathan David e Loïs Openda in attacco, due giocatori che stanno sostenendo il peso offensivo della squadra ma che presentano caratteristiche molto diverse da quelle di Vlahovic.