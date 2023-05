Inizia la marcia di avvicinamento del Crotone in vista dei playoff di Serie C: un lungo cammino che porterà gli squali ad affrontare il secondo turno nazionale degli spareggi il 27 e il 31 maggio.

La squadra di Lamberto Zauli ha ripreso ad allenarsi nelle scorse ore dopo una breve sosta. Gli squali dovrebbero disputare nei prossimi giorni almeno due amichevoli e una di queste potrebbe essere con la Juventus Next Gen.

Sul fronte degli infortunati il Crotone cercherà di recuperare il difensore Giuseppe Cuomo, assente nell'ultima gara interna contro il Giugliano.

Crotone, si cercano avversari per delle amichevoli

Per mantenere la condizione fino alle gare dei playoff il Crotone dovrà trovare almeno due avversari da affrontare in altrettanti test amichevoli. Negli ultimi giorni è emersa l'ipotesi di una sfida contro la Juventus Next Gen, formazione allenata in passato proprio dall'attuale tecnico rossoblù, Lamberto Zauli. Risulta comunque difficile reperire avversari in questo momento della stagione, in particolare visto che c'è la necessità di scendere in campo contro compagini almeno di pari categoria per rendere le sfide competitive e indicative.

Nel mese di maggio, in occasione della sfida casalinga degli spareggi promozione, all'Ezio Scida dovrebbe essere organizzata anche una coreografia da parte della Curva Sud per celebrare i 100 anni di storia calcistica del club.

Crotone, Cuomo verso il recupero

Il rinvio dei playoff ha portato al rinvio anche delle gare del Crotone, che dal 16 e 20 maggio (date inizialmente indicate per il secondo turno nazionale) saranno invece traslate al 27 e 31 maggio.

Questo permetterà al Crotone di poter recuperare il difensore Giuseppe Cuomo. Il numero 3 degli squali si era fermato a pochi giorni dall'ultima sfida stagionale contro il Giugliano.

Per lui lo stop è stato indicato dallo staff sanitario in circa 20 giorni e metà di questo tempo è già trascorso, quindi con ogni probabilità il calciatore sarà regolarmente in campo per la prima gara ufficiale.

Non ci sono squalificati

Con l'inizio degli spareggi il Crotone potrà contare su tutti gli effettivi della rosa. Non ci saranno quindi squalificati, sono state azzerate inoltre come da regolamento anche tutte le diffide maturate in campionato.

Gli squali hanno intanto ripreso ad allenarsi nel pomeriggio di lunedì 1 maggio presso il Centro Sportivo "Antico Borgo" di Crotone dopo aver usufruito di alcune ore di riposo. La squadra ora non andrà in ritiro, ma proseguirà la sua preparazione in città.

Sul rinvio dei playoff a seguito del deferimento e penalizzazione del Siena ad esprimersi nei giorni scorsi è stato il presidente del Crotone, Gianni Vrenna. "Prendiamo atto di questa decisione. Bisognerà essere bravi nel riprogrammare e farci trovare pronti alle gare che ci attendono. Rimango comunque ottimista".