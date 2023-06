Il futuro professionale di Massimiliano Allegri potrebbe essere lontano dalla Juventus, nonostante abbia ancora due anni di contratto con un salario di 7 milioni di euro netti più bonus. L'arrivo di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo, se riuscirà a rescindere il contratto con il Napoli, potrebbe segnare la fine della seconda (fallimentare) avventura del tecnico livornese alla Juventus. Sorprendentemente, Allegri potrebbe ripartire immediatamente da una grande società europea.

Nuove indiscrezioni di Calciomercato avvicinano Massimiliano Allegri in modo deciso alla panchina di uno dei club più prestigiosi al mondo.

Questa società potrebbe dire addio al suo attuale allenatore alla fine di questa stagione. Per Allegri sarebbe un ritorno al passato, a un passato recente. Due anni fa, era stato vicinissimo a firmare con il Real Madrid.

Allegri potrebbe sostituire Ancelotti sulla panchina del Real Madrid

Il Real Madrid sembra essere la destinazione più probabile per Allegri come successore di Carlo Ancelotti, secondo quanto riportato da 'El Nacional'. La possibilità Real Madrid era stata lanciata da Albanese a TV PLAY. Si dice che Ancelotti stia seriamente valutando l'offerta del Brasile. La Federazione calcistica gli ha offerto il ruolo di commissario tecnico a partire da giugno 2023. Nel Real Madrid, c'è il sospetto che il tecnico di Reggiolo possa cadere in tentazione e dire addio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto.

Il preferito di Florentino Perez per il dopo Ancelotti era Jurgen Klopp, ma il tedesco ha deciso di restare al Liverpool. Xabi Alonso desidera continuare la sua esperienza al Bayer Leverkusen e Pochettino ha appena firmato con il Chelsea. Quindi l'opzione rimanente sembra essere Allegri, che Perez era stato vicinissimo ad ingaggiare all'inizio dell'estate 2021.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Vi presentiamo una lista dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri che sono stati menzionati. Partiamo da Igor Tudor, che rimane in pole position grazie alla sua familiarità con l'ambiente, sia come giocatore che come allenatore. C'è anche Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, Il suo nome è emerso di recente grazie a un articolo di Repubblica.

Ha già allenato la Primavera della Juventus e gode di un forte legame affettivo con il club. A proposito di ritorni si valuterebbe anche Antonio Conte. La sua presenza registrata all'Allianz Stadium ha riacceso le voci sul suo possibile ritorno alla Juventus.

È considerato un'opzione interessante. Piace anche Thiago Motta anche se rimane una possibilità in secondo piano rispetto ai nomi prima menzionati. Ha esperienza come allenatore e potrebbe essere considerato per guidare la squadra. C'è anche Sergio Conceiçao fra i possibili sostituti di Allegri, ha fatto bene con il Porto e potrebbe essere un candidato valido. Alcuni nomi come Palladino e Italiano sembrano essere più lontani dalle possibilità di diventare il prossimo allenatore della Juventus. La situazione rimane aperta e potrebbero emergere altri nomi.