La Juventus guarda con attenzione anche alle situazioni dei giocatori attualmente lontani da Torino. Tra questi c’è Nico Gonzalez, ceduto in prestito la scorsa estate all’Atletico Madrid ma con un futuro ancora tutto da definire. L’argentino, infatti, potrebbe clamorosamente tornare in bianconero al termine della stagione. Il suo riscatto da parte del club spagnolo non è affatto scontato e nelle prossime settimane si capirà se l’operazione diventerà definitiva oppure se il giocatore farà rientro alla Continassa magari per restarci come alternativa nella rosa di Spalletti.

Nico Gonzalez potrebbe tornare a Torino

La Juventus, la scorsa estate, ha ceduto in prestito Nico Gonzalez all’Atletico Madrid. Ma il suo riscatto non è certo e come rivelato dal Corriere dello Sport, potrebbe tornare a Torino a giugno. L’argentino in Spagna ha fatto bene e Spalletti lo potrebbe tenere per fargli fare il vice di Conceicao. Nico Gonzalez, a Madrid, ha ritrovato fiducia, e magari con il tecnico di Certaldo potrebbe rinascere anche alla Juventus.

Adesso non resta che attende di capire se l’Atletico Madrid lo riscatterà e spenderà i 32 milioni fissati negli accordi con i bianconeri. L’obbligo potrebbe scattare solo al raggiungimento del 60% delle presenze, apparizioni però da minimo 45 minuti.

Al momento Nico Gonzalez sarebbe distante da questo traguardo e perciò il suo rientro a Torino appare più probabile.

Per la Juventus sarebbe comunque una situazione interessante da valutare. Se da una parte i bianconeri potrebbero incassare una cifra importante, dall’altra il ritorno dell’argentino darebbe a Spalletti un’alternativa di livello sulle corsie offensive. Nico Gonzalez, infatti, è un giocatore che conosce già l’ambiente bianconero e che potrebbe inserirsi senza difficoltà nelle rotazioni offensive della squadra. Molto dipenderà dalle scelte dell’Atletico Madrid nelle prossime settimane e dalla volontà del club spagnolo di investire una cifra importante per acquistarlo a titolo definitivo.

Conceicao e Yildiz trascinano la Juventus

Nel frattempo, la Juventus si gode i suoi titolari ovvero Francisco Conceicao e Kenan Yildiz. Il portoghese contro il Pisa è stato uno dei migliori in campo perché è stato continuo sia nel primo che nel secondo tempo. La sua prestazione ha confermato ancora una volta quanto sia diventato importante nello scacchiere offensivo di Spalletti. Conceicao è capace di creare superiorità numerica, saltare l’uomo e mettere costantemente in difficoltà le difese avversarie.

Il turco contro i toscani, invece, ha giocato meglio nella seconda frazione di gioco mettendo a referto un assist e un gol. Una prestazione che ha confermato la crescita di Yildiz, sempre più protagonista con la maglia bianconera.

Il suo talento e la sua capacità di accendere la partita con giocate improvvise lo rendono uno dei giocatori più preziosi per l’attacco juventino.

Per Spalletti Conceicao e Yildiz sono imprescindibili e sono i titolari. Se per il turco, però, la Juventus ha trovato una valida alternativa in Boga, non si può dire lo stesso per il portoghese. Infatti, per il momento Zhegrova non ha lo stesso rendimento di Conceicao. Proprio per questo motivo l’eventuale ritorno di Nico Gonzalez potrebbe rappresentare una soluzione importante per ampliare le rotazioni offensive e garantire più alternative di qualità durante una stagione sempre più intensa.