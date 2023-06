Al momento, sembra che la posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus sia salda, almeno a giudicare dalle sue parole nelle numerose interviste rilasciate di recente. Tuttavia, dietro le quinte, si avverte un movimento che potrebbe portare alla fine della sua seconda esperienza professionale alla guida della squadra bianconera.

L'arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo potrebbe segnare l'inizio di un nuovo progetto tecnico. Secondo alcune fonti riportate da Momblano su Juventibus diverse figure dirigenziali vorrebbero la sostituzione del tecnico su invito che arriva dalla proprietà.

Il giornalista Momblano ha parlato di una sorta di cortina di apparato attorno ad Allegri, composta da sette o otto figure della dirigenza che potrebbe indicare un ordine dall'alto per un cambiamento.

Si attende l’arrivo di un nuovo direttore sportivo

La possibile nomina di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo potrebbe segnare l'inizio di un nuovo progetto tecnico alla Juventus. L'arrivo di una figura di spicco come Giuntoli potrebbe portare a un cambio di strategia e di idea di gioco. Questo potrebbe rappresentare una svolta significativa per la squadra che ha vissuto un periodo di transizione dopo la partenza di alcuni giocatori chiave e la mancata vittoria del titolo nazionale nella stagione appena conclusa.

Sebbene al momento la situazione sembri incerta, resta da vedere quale sarà il destino di Massimiliano Allegri alla Juventus. Nonostante i successi ottenuti in passato con il club torinese, inclusi numerosi titoli di campione d'Italia, il suo secondo ciclo potrebbe giungere al termine.

I possibili nomi per il dopo Allegri

Con la posizione di Massimiliano Allegri alla Juventus in bilico, è tempo di stilare la lista dei possibili sostituti per guidare la squadra bianconera.

Diverse figure emergono come candidati principali, con Igor Tudor in pole position grazie alla sua conoscenza dell'ambiente juventino sia come ex giocatore che come allenatore. Tuttavia, è emerso un nuovo nome: Fabio Grosso, già allenatore della Primavera della Juventus, che gode di un forte legame affettivo con il club. Altri nomi avvicinati alla società bianconera sono quelli di Antonio Conte, Thiago Motta, Sergio Conceiçao.

Igor Tudor, ex difensore della Juventus, è considerato uno dei principali candidati per sostituire Allegri. Conosce bene l'ambiente della società bianconera e ha già esperienza come allenatore, avendo guidato squadre come l'Hajduk Spalato e l'Udinese. La sua conoscenza tattica e la sua familiarità con la cultura della Juventus potrebbero fare di lui una scelta logica per la squadra.