Il destino del prossimo mercato della Juventus è strettamente legato a doppio filo al piazzamento finale in campionato. Non si tratta solo di prestigio sportivo o di continuità tecnica, ma soprattutto di una questione economica che potrebbe incidere in maniera profonda sulle strategie della società bianconera. La qualificazione alla prossima Champions League rappresenta infatti uno spartiacque netto: entrare tra le prime quattro significherebbe garantirsi un tesoretto da circa 60 milioni di euro assicurati dall’UEFA. Al contrario, un’esclusione dall’Europa che conta obbligherebbe la dirigenza bianconera a rivedere radicalmente i piani, orientandosi verso soluzioni più sostenibili e a basso impatto sui bilanci.

Champions League come chiave del mercato: il sogno Tonali

In caso di qualificazione alla prossima Champions, alla Continassa si aprirebbero scenari decisamente più ambiziosi. L’amministratore delegato Damien Comolli, da sempre attento all’equilibrio economico ma pronto a cogliere le grandi occasioni, potrebbe investire una larga parte del tesoretto europeo in un colpo di alto profilo. Il nome che continua a circolare con insistenza è quello di Sandro Tonali, centrocampista che da anni rappresenta un obiettivo dichiarato della Juventus. Un innesto del genere garantirebbe qualità, leadership e identità italiana a un reparto che il tecnico Luciano Spalletti vorrebbe rendere più solido e dominante.

Senza Champions, un’operazione di questo calibro diventerebbe però estremamente complicata, se non del tutto irrealizzabile.

Senza Europa che conta, spazio alle occasioni a basso costo

Lo scenario opposto imporrebbe invece una profonda rimodulazione degli obiettivi. In assenza dei ricavi UEFA, la Juventus dovrebbe puntare su profili d’esperienza e a costo ridotto, sfruttando occasioni di mercato legate a parametri zero o a situazioni contrattuali favorevoli. In quest’ottica prenderebbe quota il nome di Franck Kessié, centrocampista in uscita dall’Al-Ahli e potenzialmente disponibile a parametro zero. Un altro profilo monitorato sarebbe quello di Xaver Schlager, mediano fisico del Lipsia che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Due soluzioni diverse, ma accomunate da un denominatore comune: contenere i costi senza rinunciare a competitività ed esperienza.