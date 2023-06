Gli ex calciatori Massimo Orlando e Massimo Brambati hanno rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio. Entrambi hanno parlato della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri.

Inoltre si sono soffermati sulla scelta del Napoli di affidare la propria panchina all'ex Roma Rudi Garcia.

Massimo Orlando sulla Juventus

Massimo Orlando, rispondendo ad una domanda su presunti problemi tra alcuni calciatori della Juventus e Allegri, ha affermato: "C'è qualcosa che non va tra i giocatori importanti e l'allenatore. Vlahovic non è indispensabile, non vedo perché invece debba lasciarsi scappare Chiesa.

Io comunque ripartirei con un allenatore nuovo, un progetto nuovo".

L'ex Fiorentina ha poi parlato dell'Inter e, nello specifico, di quale centrocampista dovrebbe scegliere tra Milinkovic-Savic e Frattesi: "Andrei sul serbo, un giocatore nel pieno della maturità, che ti dà quei 7-8 gol che ti servono. E poi uno come Frattesi ce l'hai già ed è Barella. Carnevali dispiaciuto che Frattesi non vada in Premier? Batto le mani al ragazzo, che vuole rimanere qui e giocarsi le sue carte. E poi su Frattesi c'è la Juventus".

Orlando ha poi concluso il suo intervento a TMW Radio soffermandosi sul Napoli e sul suo neo-allenatore Rudi Garcia, augurando buona fortuna al tecnico francese e rimarcando come il presidente Aurelio De Laurentiis riesca a convincere la piazza anno dopo anno con scelte che portano ad ottimi risultati.

Brambati: 'I malesseri di Chiesa e Vlahovic legati alla permanenza di Allegri'

Massimo Brambati, sempre in riferimento alla Juventus e ad Allegri, a TMW Radio ha dichiarato: "I malesseri di Chiesa e Vlahovic sono legati alla permanenza di Allegri al 100%. Il malessere deriva da lì. Meglio mettere mano al portafogli ora e liberarti di Allegri e recuperi l'organico anche dal punto di vista mentale".

L'ex difensore, restando in tema Juventus, ha parlato in questi termini dell'eventuale arrivo di Giuntoli in bianconero: "15 giorni fa questa persona mi disse che la volontà era di andare alla Juve ma che avrebbe incontrato problematiche e a livello di contratto, e sta andando purtroppo così. Ho visto però dirigenti squalificati operare sul mercato.

Lui non potrebbe farlo da dimissionario, però i grandi affari si fanno nelle suite degli alberghi".

Brambati ha poi concluso il suo intervento riferendosi al Napoli. L'ex calciatore ritiene che quello di Garcia sia un nome di livello leggermente inferiore rispetto ai vari Benitez, Conte e Luis Enrique, accostati in queste settimane alla panchina dei campioni d'Italia.