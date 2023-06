Secondo rumor di mercato Vlahovic vorrebbe lasciare la Juventus, ma al momento il Bayern Monaco, una delle squadre interessate al giocatore, non ha ancora chiuso la trattativa di mercato. Ci sono molte situazioni da affrontare, con la Juventus che desidera ottenere una somma importante per alleggerire il bilancio societario. Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, a TV Play, ha ribadito che la Juventus valuta la cessione del giocatore per una somma di circa 80 milioni di euro. Tuttavia, non è da scartare che si verifichino altri scenari di mercato.

Il Chelsea avrebbe offerto cinque nomi come contropartite tecniche per l'acquisto di Vlahovic

Tuttavia, secondo rumor di mercato anche il Chelsea vorrebbe Vlahovic. Lo scorso weekend c'è stato un incontro fra il direttore sportivo della Juventus Giovanni Manna e alcuni rappresentanti della società inglese: il Chelsea però, non vorrebbe investire tale somma per il giocatore ma inserire delle contropartite tecniche. Si dice che Manna abbia poi discusso questi nomi a pranzo con Allegri per confrontarsi sulle prossime strategie. Il Chelsea avrebbe messo sul tavolo cinque possibili giocatori. Innanzitutto, Lukaku (attualmente in prestito all'Inter e desideroso di restare anche l'anno prossimo) e Koulibaly, nomi che tuttavia comporterebbero un ingaggio piuttosto elevato dal punto di vista economico.

Avrebbero un ingaggio minore il giovane Chalobah in difesa, o Loftus-Cheek, centrocampista adatto a diversi ruoli. Infine, Pulisic come centrocampista di fascia, e questo è il nome che piace alla Juventus come sostituto di Angel Di Maria, che ha recentemente lasciato la società bianconera a parametro zero.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando a diverse cessioni nel Calciomercato estivo, incluso sulla fasce. La società non sembra intenzionata a rinnovare il contratto di Juan Guillermo Cuadrado, il quale è in scadenza. Recentemente sarebbe stato contattato dalla Roma, che valuta di prenderlo a parametro zero.

Verrà quindi cercato un rinforzo per quella posizione, e tra le giovani alternative alla Juve piacerebbe Emil Holm dello Spezia e anche Filippo Missori della Roma. È evidente però che il club punterà anche ad un titolare per quella posizione, oltre ad avere alternative come quelle citate in precedenza.

Sulla fascia sinistra, è importante monitorare il futuro di Filip Kostic: il serbo vorrebbe restare in Champions League e potrebbe richiedere di essere ceduto. È stata attivata l'opzione per confermare Alex Sandro, ma il brasiliano è in uscita dalla Juventus e si sta cercando un acquirente. Non è da escludere che Samuel Iling jr possa essere incluso in un'offerta importante, magari come parte di uno scambio per Davide Frattesi del Sassuolo.

Probabilmente rientrerà dal Bologna Andrea Cambiaso con l'intenzione di rimanere, mentre Luca Pellegrini finirà sul mercato se non verrà riscattato dalla Lazio. Per quanto riguarda gli arrivi piacerebbe Fabio Parisi dell'Empoli.