L'Inter potrebbe modificare il proprio centrocampo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Ora la testa è solo alla finale di Champions League contro il Manchester City, in programma il 10 giugno, ma inevitabilmente c'è già stato qualche contatto per rinforzare nel miglior modo possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei nomi accostati alla società nerazzurra sarebbe quello di Franck Kessié, che già a gennaio sembrava vicino ad un approdo a Appiano Gentile. Arrivo che potrebbe essere stato soltanto rimandato di qualche mese visto che la prossima estate il club meneghino è pronto a fare un nuovo tentativo, con il giocatore che avrebbe già dato il benestare al trasferimento.

Il Napoli con ogni probabilità sarà costretto a cambiare qualcosa in difesa visto che Kim potrebbe dire addio in estate. Gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati e avrebbero già sondato il terreno per Nikola Milenkovic con la Fiorentina, proprio nei giorni in cui circola il nome di Vincenzo Italiano per prendere il posto di Luciano Spalletti.

Inter su Kessié

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Franck Kessié nelle prossime settimane. Il centrocampista ivoriano piace da tempo ai nerazzurri, che hanno provato a prenderlo già quando militava nel Milan. Arrivato al Barcellona la scorsa estate, ha pagato il fatto di non essere considerato un titolarissimo da Xavi e per questo motivo sarebbe pronto a chiedere la cessione.

Trattativa che si preannuncia tutt'altro che semplice, visto che i blaugrana avrebbero già detto no a due scambi proposti dalla società nerazzurra, che ha provato a mettere sul piatto prima il cartellino di Joaquin Correa e poi quello di Denzel Dumfries. La valutazione di Kessié si aggira sui 30 milioni di euro, ma gli spagnoli sono pronti a trattare uno scambio solo con l'inserimento di Marcelo Brozovic.

In caso contrario si dovrà trovare un accordo economico, con l'Inter che per l'ivoriano non vorrebbe andare oltre un investimento complessivo da 20 milioni di euro.

Napoli su Milenkovic

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su Nikola Milenkovic per rinforzare la difesa la prossima estate. Gli azzurri, infatti, potrebbero perdere Kim, con il Manchester United pronto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro, utilizzando parte del tesoretto sul centrale serbo.

La Fiorentina lo valuta intorno ai 25 milioni di euro. Non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica, quale potrebbe essere Zerbin o Zedadka, per abbassare l'esborso economico, non andando oltre i 20 milioni.

Intanto il tecnico Vincenzo Italiano, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe il candidato numero uno a prendere il posto di Luciano Spalletti nel club campano.