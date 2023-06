La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo affare per l'attacco del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome caldo di queste ore per l'Inter sarebbe quello di M'Bala Nzola, attaccante attualmente in forza allo Spezia: per convincere il club ligure a cedere il calciatore, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando ad un'offerta di circa 18 milioni di euro nella prossima sessione di mercato estiva.

L'idea dell'Inter per l'attacco della prossima stagione: M'bala Nzola dallo Spezia

L'attaccante angolano in questa stagione ha stregato molti club con le sue prestazioni importanti soprattutto sotto il profilo realizzativo: con la maglia dello Spezia il centravanti ha disputato 31 partite, segnando 13 reti e fornendo 2 assist ai propri compagni.

I suoi numeri in stagione avrebbero attirato le attenzioni di diversi top club, tra cui sembrerebbe esserci in prima linea l'Inter, che vorrebbe provare un'offerta per il calciatore nella prossima estate di circa 18 milioni di euro per convincere il club ligure a lasciar partire l'attaccante angolano.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con il rientro di Romelu Lukaku a Londra, sponda Chelsea, per la scadenza del prestito secco del calciatore effettuato nella scorsa estate.

L'attaccante belga avrebbe già espresso il suo desiderio di rimanere in nerazzurro anche nella prossima stagione, ma molto dipenderebbe dal futuro nuovo allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino.

Il nuovo allenatore dei 'Blues' infatti vorrebbe provare a convincere Big Rom a rimanere a Londra ed affidargli le chiavi dell'attacco della prossima stagione; la situazione pertanto potrebbe risolversi solo nella prossima estate con un incontro tra le parti.

Nella prossima sessione di mercato estiva andrà in scadenza anche il contratto di Edin Dzeko; il 'Cigno di Sarajevo' avrebbe ricevuto in questi giorni un'offerta importante per trasferirsi nel campionato dell'Arabia Saudita nella prossima stagione ma secondo le ultime fonti da Appiano Gentile i suoi agenti sarebbero vicini ad un rinnovo con i nerazzurri per almeno un'altra stagione.

Il giocatore dell'attacco nerazzurro che probabilmente lascerà Milano nella prossima estate dovrebbe essere Joaquin Correa: l'attaccante argentino sarebbe richiesto dal Siviglia nel campionato spagnolo, con una proposta sul tavolo di un prestito con diritto di riscatto solo allo scattare di determinate condizioni come le presenze o la qualificazione europea del club nella prossima stagione.

Dovrebbe invece rimanere in nerazzurro Lautaro Martinez, nonostante diversi top club europei starebbero pensando all'attaccante argentino per il futuro.