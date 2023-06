Inter e Juventus studiano le strategie di mercato per potenziare le rispettive rose nelle prossime settimane. Secondo quanto le ultime indiscrezioni, i nerazzurri potrebbero intavolare una trattativa con la Salernitana che riguarderebbe uno scambio alla pari tra Gaetano Oristanio e Federico Bonazzoli. I bianconeri potrebbero, invece, cedere Dusan Vlahovic per far cassa e poi puntare su Sergej Milinkovic -Savic della Lazio.

Inter, la pista Bonazzoli

L'Inter potrebbe riprendere Federico Bonazzoli, che sarebbe in uscita dalla Salernitana. Pare possibile uno scambio con Gaetano Oristano, giovane talento in prestito al Volendam, in Olanda, nello scorso campionato e di proprietà dei nerazzurri.

Bonazzoli in casa Inter sarebbe utile anche in ottica della lista Uefa, visto che proviene dalla Primavera della squadra meneghina. Potrebbe essere lui il sostituto del possibile partente Joaquin Correa, il quale potrebbe essere ceduto nei prossimi mesi.

La Juventus potrebbe cedere Vlahovic per ingaggiare il centrocampista Milinkovic-Savic

La Juventus attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli per accelerare ulteriormente il proprio operato nel Calciomercato. In uscita potrebbe esserci l'addio di Dusan Vlahovic, che avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro. Il centravanti interesserebbe al Real Madrid di Florentino Perez che avrebbe la necessità di ingaggiare un attaccante dopo l'addio di Karim Benzema.

I provenienti della eventuale vendita dell'ex Fiorentina potrebbero essere investiti dalla Juve per il cartellino di Sergej Milinkovc-Savic. Il serbo ha il contratto in scadenza nel 2024 e non dovrebbe prolungare il suo rapporto con la Lazio. La valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro, mentre la richiesta per l'ingaggio si aggirerebbe attorno ai sei milioni di euro a stagione.

La Juventus avrebbe in mente di far cassa anche con le cessioni di calciatori che non sarebbero più centrali per il nuovo progetto tecnico come Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie. I tre centrocampisti non sono stati riscattati rispettivamente da Chelsea, Liverpool e Leeds, dove avevano giocato in prestito nel corso dell'ultima stagione. Intanto nei giorni scorsi il club bianconero ha rinnovato il contratto di Adrien Rabiot, che andava in scadenza questo 30 giugno e che invece rimarrà in bianconero per un'altra stagione.