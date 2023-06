La Juventus dovrà lavorare in maniera significativa in questo Calciomercato estivo soprattutto al capitolo cessioni, considerato che diversi giocatori che la società ha spedito in prestito lo scorso anno non sono stati poi riscattati dalle squadre in cui erano approdati. Ci si riferisce in particolare a Denis Zakaria, Arthur Melo e Weston McKennie che Chelsea, Liverpool e Leeds hanno rispedito al mittente senza troppi convenevoli.

Potrebbero poi partire altri calciatori attualmente in rosa, fra questi anche Daniele Rugani, che non ha raccolto molto minutaggio quest'anno ma che si è comunque dimostrato utile quando chiamato in causa.

Il contratto del difensore centrale scadrà nel 2024 ma l'elevato ingaggio che percepisce, quasi 3.5 milioni di euro netti a stagione, non rendono agevole una sua partenza in questa sessione di mercato dato che molto difficilmente troverebbe altre compagini disposte a concedergli lo stesso salario. Da qui la possibilità che il difensore ex Empoli vada via a giugno 2024 a parametro zero, a quel punto sarebbe libero di accasarsi ovunque.

Rugani potrebbe trasferirsi alla Fiorentina a parametro zero nel 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Daniele Rugani potrebbe così rimanere un'altra stagione nella Juventus per poi trasferirsi a parametro zero altrove. Fra le società potenzialmente interessate Lazio e soprattutto Fiorentina, che potendo lo preleverebbe anche in questa sessione di mercato se non fosse che ai circa 10 milioni di euro del cartellino dovrebbe aggiungere appunto un lauto ingaggio.

Ecco che l'opzione più probabile rimane l'attesa di un anno ancora per poi provare il colpo a zero.

Anche il contratto di Leonardo Bonucci scadrà a giugno 2024 e anche per lui potrebbe essere l'ultimo anno in bianconero. Anche qui il significativo ingaggio, quasi 6 milioni netti l'anno, non ne agevolano la partenza immediata, probabile dunque che anche lui vada a scadenza.

Il mercato della Juventus, potrebbe partire un big

Rimanendo in tema cessioni, anche i big della rosa rischiano di salutare.

Dopo le insistenti voci delle scorse settimane relative ad un interesse del Newcastle per Federico Chiesa, si fanno sempre più insistenti quelle relative al possibile addio di Bremer, che pare interessi in Premier League: la Juventus vorrebbe comunque incassare molto dalla sua cessione, tra 70 e 80 milioni, non è dunque scontato che si trovino acquirenti disposti ad arrivare a tanto.

Un altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Dusan Vlahovic, che ha una valutazione di mercato di circa 80 milioni di euro. In tema di acquisti invece, una volta formalizzato il rinnovo di Rabiot si è in attesa dell'ufficialità dell'acquisto di Timothy Weah che sta svolgendo le visite mediche proprio in questi minuti. Dopo potrebbe partire l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, vero obiettivo della mediana per questa estate.