La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un rinforzo per il centrocampo del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi. Il nome nuovo di queste ultime ore di Calciomercato sarebbe quello di Yunus Musah, centrocampista attualmente in forza al Valencia: per convincere il club spagnolo a cedere il calciatore i nerazzurri starebbero pensando ad un'offerta di circa 18 milioni di euro, anche se sul centrocampista ci sarebbe anche il pressing del Milan, che sembrerebbe avere una corsia preferenziale.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Yunus Musah dal Valencia

Il centrocampista statunitense del Valencia sarebbe conteso da diversi top club europei ed il Milan sembrerebbe aver anche un accordo verbale con il giocatore; però i nerazzurri starebbero pensando di inserirsi nella trattativa con un'offerta cash che potrebbe arrivare dalla cessione di Marcelo Brozovic [VIDEO].

Il centrocampista croato infatti sarebbe finito nel mirino dell'Al Nassr, che starebbe valutando l'acquisto del giocatore per circa 23 milioni di euro, che potrebbero essere utilizzati in parte per acquistare il centrocampista del Valencia.

Yunus Musah infatti potrebbe sostituire il croato nel centrocampo di Simone Inzaghi, ed essere una buona alternativa in fase di appoggio alle punte come mezzala; per convincere il club spagnolo a cedere il giocatore la dirigenza dell'Inter starebbe valutando un'offerta di circa 18 milioni di euro.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella stagione 2023-2024 l’organico dell’Inter a centrocampo dovrebbe contare su Nicolò Barella; il centrocampista infatti ha un contratto con i nerazzurri valido fino al giugno 2026 e probabilmente la società resisterà alle sirene di mercato che vorrebbero il giocatore desiderato da diversi top club in Premier League.

Per quanto riguarda le uscite, in partenza ci sarebbe Roberto Gagliardini, che lascerà i nerazzurri a parametro zero nella prossima estate per il mancato rinnovo del contratto da parte della dirigenza: il centrocampista italiano potrebbe finire al Monza nella prossima stagione.

In uscita sembrerebbe esserci anche Denzel Dumfries: il laterale olandese piacerebbe molto in Premier League, con il Chelsea in prima linea per l'acquisto del giocatore per circa 40 milioni di euro.

Sull'esterno olandese ci sarebbe anche il Barcellona, che su indicazione del tecnico Xavi vorrebbe il laterale come rinforzo per rilanciarsi a livello internazionale nella prossima stagione; per convincere i nerazzurri sarebbe pronta un'offerta di circa 35 milioni di euro per il cartellino di Denzel Dumfries, versati in un'unica rata.