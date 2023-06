La dirigenza dell'Inter starebbe valutando il profilo di un nuovo portiere nel caso in cui dovesse concretizzarsi l'addio di Onana nella prossima estate ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Unai Simon, portiere dell'Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola; l'estremo difensore avrebbe un contratto con la squadra spagnola valido fino al giugno 2025 ma gli agenti nerazzurri starebbero studiando un piano per portarlo a Milano nella prossima sessione di mercato.

L'idea dell'Inter per la porta: Unai Simon dal Bilbao

Il portiere spagnolo si è ritagliato le attenzioni internazionali con le sue ottime prestazioni soprattutto nell'ultima Nations League, dove la nazionale spagnola ha trionfato in finale proprio grazie alle prodezze del suo portiere nella lotteria dei calci di rigore.

La dirigenza nerazzurra starebbe monitorando da vicino la situazione del portiere spagnolo, soprattutto in ottica di una possibile cessione di Andrè Onana nella prossima estate, dato che il pressing del Manchester United si starebbe facendo insistente.

Qualora dovesse arrivare un'offerta importante per il portiere camerunese, il club nerazzurro probabilmente lo potrebbe lasciar partire effettuando un'ottima plusvalenza, essendo Onana arrivato a parametro zero nella scorsa finestra di mercato estiva.

A quel punto i nerazzurri dirotterebbero tutte le forze disponibili sul mercato per trovare un nuovo portiere, ma proprio per evitare prezzi al rialzo la dirigenza si starebbe muovendo in anticipo per tastare il terreno su eventuali nuovi trasferimenti.

La situazione della difesa dell'Inter per il futuro

Oltre alla delicata situazione riguardante la posizione di Andrè Onana, la dirigenza nerazzurra nella prossima estate probabilmente saluterà Samir Handanovic, il cui contratto dopo 11 stagioni in nerazzurro non verrà rinnovato.

In partenza ci sarà anche Milan Skriniar, che passerà il prossimo mese al Paris Saint Germain a parametro zero; a zero lascerà l'Inter anche Danilo D'Ambrosio, il cui contratto non verrà rinnovato dalla società.

Per quanto riguarda invece il rinnovo di contratto di Alessandro Bastoni sembrerebbero esserci nuovi passi avanti, con buone possibilità di chiudere nella prossima estate; il difensore ad oggi ha un contratto con i nerazzurri che andrà in scadenza nel giugno 2024. Vicino al rinnovo anche Stefan De Vrij, il cui contratto andrebbe in scadenza nel prossimo mese.

Intanto la dirigenza dell'Inter ha riscattato Francesco Acerbi dalla Lazio, versando nelle casse dei biancocelesti una cifra vicina ai 4 milioni di euro.