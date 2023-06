La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad due nuovi colpi per il futuro della squadra da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed i nomi sul taccuino dei nerazzurri sarebbero quelli di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly, che potrebbero essere richiesti in prestito dal Chelsea; fondamentale per lo sviluppo della trattativa potrebbe essere la decisione dei due giocatori sul loro futuro professionale.

L'idea dell'Inter: Koulibaly e Lukaku in prestito dal Chelsea

Dopo la stagione con alti e bassi terminata da Big Rom con la maglia dell'Inter, la dirigenza nerazzurra sembrerebbe convinta a puntare ancora sul giocatore belga e pertanto starebbe lavorando con i dirigenti del Chelsea per un ulteriore prestito per la prossima stagione; insieme all'attaccante belga i nerazzurri vorrebbero inserire nella trattativa anche il prestito di Kalidou Koulibaly, difensore ex Napoli, che il nostro campionato lo conosce al meglio.

Il Chelsea per ora non avrebbe ancora aperto al prestito dei due giocatori, dovendo probabilmente effettuare della valutazioni interne con il nuovo allenatore dei Blues Mauricio Pochettino; per l'eventuale sviluppo della trattativa potrebbe diventare decisiva la posizione dei due calciatori, che con la loro volontà potrebbero aprire al trasferimento in prestito.

La situazione dell'Inter in difesa per il futuro

L'eventuale richiesta dei nerazzurri del prestito di Koulibaly arriverebbe per cercare di trovare un sostituto nel ruolo lasciato scoperto dall'addio di Milan Skriniar, che nella prossima estate lascerà i nerazzurri a parametro zero per accasarsi al Paris Saint Germain.

Per quanto riguarda la difesa dell'Inter, anche il contratto di Stefan De Vrij andrà in scadenza nella prossima estate ma in questo caso le parti sembrerebbero essere vicine ad un accordo per un rinnovo contrattuale per altre due stagioni in nerazzurro del calciatore olandese classe 1992, arrivato dalla Lazio a parametro zero nel luglio del 2018.

Sul tavolo della dirigenza dell'Inter ci sarebbe sempre il discorso dell'eventuale rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni; il difensore italiano andrà in scadenza di contratto nel giugno 2024 e pertanto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero premendo per ottenere un rinnovo entro la chiusura del mercato estivo, così da evitare un altro possibile caso-Skriniar.

Nel caso in cui il rinnovo del calciatore non dovesse arrivare in tempi brevi, Alessandro Bastoni piacerebbe al Manchester City in prima linea per l'acquisto del giocatore e pronto ad un'offerta milionaria per convincere i nerazzurri.