La Juventus nel mercato di gennaio 2022 offrì circa 75 milioni di euro per acquistare Dusan Vlahovic. Il giocatore serbo, ex Fiorentina, aveva dimostrato con una serie di gol nei primi sei mesi della stagione 2021-2022 di essere uno dei migliori giovani del calcio europeo. Oltre alla Juventus, c'erano anche Arsenal, Manchester United e Bayern Monaco fra le società interessate al giocatore. I tedeschi avevano già intuito che Robert Lewandowski era pronto a intraprendere una nuova avventura, quindi cercavano di acquistare Dusan Vlahovic.

La Juve è stata la prima a chiudere l'affare, ma il Bayern Monaco non ha mai dimenticato Vlahovic e potrebbe cercare di acquistare il giocatore bianconero durante il mercato estivo.

A conferma di questo le notizie di mercato di Sky Deutschland.

Il tecnico del Bayern Monaco Tuchel avrebbe parlato con Vlahovic

Il momento ideale per un’offerta per il giocatore è adesso, dato che la Juventus non giocherà in Champions League e probabilmente dovrà cedere alcuni dei suoi gioielli per finanziare un mercato ambizioso. In cima alla lista delle cessioni c'è proprio il nativo di Belgrado.

Secondo Sky Deutschland, il club bavarese sarebbe disposto a includere nell'eventuale trattativa una contropartita tecnica importante come Sadio Mané, l'ex Liverpool che non ha brillato nel suo primo anno in Germania, anche a causa di un infortunio. Pare che Vlahovic piaccia molto a Thomas Tuchel, l'attuale allenatore del Bayern che ha appena vinto l'undicesimo titolo consecutivo di Bundesliga.

Nel frattempo, ci sono conferme anche dal Telegraf di Belgrado: Tuchel avrebbe parlato direttamente con Vlahovic, spiegandogli quanto sia importante per la squadra.

La situazione Vlahovic e il possibile sostituto

La posizione di Dusan Vlahovic alla Juventus è sempre più incerta. Dopo un anno e mezzo a Torino, nonostante un buon inizio, il rapporto fra la punta di nazionalità serba e l'ambiente bianconero si è raffreddato, fino a quasi spegnersi, a causa delle prestazioni altalenanti dell'ex giocatore della Fiorentina, del difficile rapporto tecnico e tattico con Allegri e del contesto generale della Juventus, che ha vissuto una stagione travagliata che ha influenzato l'umore e le prestazioni individuali dei giocatori, salvo rare eccezioni.

La Juventus starebbe già lavorando sui sostituti. Piace Rasmus Hojlund, valutato non meno di 40 milioni di euro dall’Atalanta. Costa un po’ di meno Scamacca, che fra l’altro il West Ham potrebbe cedere anche in prestito con diritto di riscatto. Da non sottovalutare la possibilità di un arrivo di un giocatore d’esperienza, con la società bianconera che potrebbe dare fiducia a Kean come titolare della squadra. Piace Alvaro Morata, in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid a giugno 2024 e che potrebbe lasciare la società bianconera per circa 20 milioni di euro.