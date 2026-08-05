Il mercato estivo entra nella sua fase più calda e le grandi della Serie A continuano a pianificare le prossime mosse tra cessioni e nuovi innesti. L'Inter starebbe valutando il possibile erede di Hakan Calhanoglu, entrato nel mirino del Fenerbahçe, mentre il Napoli rischia di vedere sfumare una delle trattative seguite da più tempo. In casa Juventus, invece, la rivoluzione non sarebbe ancora terminata: dopo i primi acquisti, la dirigenza avrebbe in programma un ulteriore e ambizioso piano di rafforzamento.

Inter su Casadó se parte Calhanoglu, il Napoli rischia di perdere Zeballos

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, l'Inter starebbe iniziando a muoversi nell'eventualità di una cessione di Hakan Calhanoglu, ormai da tempo accostato al Fenerbahçe. Tra i nomi individuati per raccogliere eventualmente l'eredità del centrocampista turco ci sarebbe anche quello di Marc Casadó, mediano del Barcellona ritenuto tra i possibili partenti dal club blaugrana. Il classe 2003 sarebbe intenzionato a intraprendere una nuova esperienza, purché resti nel calcio europeo. Proprio per questo avrebbe rifiutato la ricca proposta dell'Al Hilal, preferendo attendere l'opportunità di approdare in uno dei principali campionati del continente.

L'Inter rappresenterebbe una destinazione gradita al giocatore, anche se la trattativa si preannuncia tutt'altro che semplice: il Barcellona continuerebbe infatti a valutare Casadó intorno ai 40 milioni di euro.

Nel frattempo il Napoli deve fare i conti con nuove difficoltà nella corsa a Exequiel Zeballos. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul proprio canale YouTube, il Celta Vigo si sarebbe inserito con decisione nella corsa al fantasista del Boca Juniors. Nonostante il sì del giocatore al progetto azzurro, le limitazioni operative del Napoli, che prima deve completare alcune cessioni, starebbero rallentando l'affare e rischiano di favorire il sorpasso del club spagnolo.

Juventus, il mercato non è finito: altri cinque rinforzi per Spalletti

La Juventus, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi dopo gli arrivi di Ekhator, Zeki Celik, Randal Kolo Muani e Aljabegovic. Secondo le ultime indiscrezioni, Giovanni Carnevali e Frederic Massara starebbero lavorando per consegnare a Luciano Spalletti almeno altri cinque rinforzi prima della chiusura della sessione estiva. La priorità sarebbe completare la rosa in ogni reparto con un portiere, un difensore centrale, un terzino sinistro, un centrocampista dinamico e un centravanti di peso, così da offrire al tecnico una squadra profonda e competitiva su tutti i fronti. La dirigenza bianconera continua infatti a monitorare numerosi profili sia in Italia sia all'estero, valutando le opportunità che potrebbero presentarsi nelle ultime settimane di mercato. Se questo piano dovesse concretizzarsi, la Juventus si candiderebbe a essere una delle società più attive dell'intera Serie A.