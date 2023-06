Archiviate tutte le vicende giudiziarie, la Juventus si appresta ad affrontare un nuovo corso sportivo a partire dalla scelta del tecnico.

Sebbene diversi addetti ai lavori si attendano le dimissioni di Massimiliano Allegri, l'addio del tecnico livornese non appare così scontato: la società sta comunque lavorando ad un eventuale nuovo ciclo con una rinnovata guida tecnica, e stando a quando dichiarato dal giornalista sportivo Luca Momblano a Juventibus sarebbe Vincenzo Italiano il nome in pole per sostituirlo.

La Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Vincenzo Italiano come nuovo tecnico

'Un tecnico è davanti a tutti per il dopo Allegri: Vincenzo Italiano. Davanti anche a Tudor'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano a Juventibus in una recente puntata su Twitch.

Il giornalista sportivo ha parlato di un Italiano che sarebbe il preferito per la panchina bianconera e che dopo la finale di Conference League con la Fiorentina potrebbe dunque lasciare la società toscana per intraprendere una nuova esperienza professionale.

Italiano sarebbe in vantaggio su Igor Tudor, che dovrebbe lasciare l'Olympique Marsiglia a giugno, ma nel roster di possibili candidati alla panchina della Juventus ci sarebbe anche Antonio Conte, l'unico attualmente senza squadra dopo la rescissione del contratto con il Tottenham di circa due mesi fa.

Il tecnico è pronto a far ritorno nel campionato italiano e gradirebbe un'eventuale nuova esperienza professionale nella società bianconera: in molti hanno identificato un indizio di mercato nella sua presenza allo Stadium in occasione di Juventus vs Milan di domenica scorsa, anche se al di là dei rumors appare difficile che l'allenatore ex Chelsea rientri a Torino se non altro per l'altissimo ingaggio che percepisce.

Il mercato della Juventus

La Juventus a giorni potrebbe anche ufficializzare il nuovo direttore sportivo. Il nome in pole sarebbe quello di Cristiano Giuntoli, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.

Ci sarà tanto lavoro da fare per il nuovo direttore sportivo, che oltre a migliorare la rosa bianconera dovrà anche alleggerirla considerando che diversi giocatori ritorneranno a Torino dal prestito di questo stagione.

Fra questi Arthur Melo, Denis Zakaria, Dejan Kulusevski e Weston McKennie: l'esterno svedese e il mediano svizzero potrebbero restare in rosa, tutti gli altri dovranno essere ricollocati sul mercato.