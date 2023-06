Ricca, affascinante e ormai piena zeppa di campioni: è la Premier League che ormai è lo spauracchio del calcio italiano. Il fantasma dei club d'oltremanica aleggia su tutti i grandi giocatori del nostro campionato, lo sa bene il Milan per il caso Tonali, lo ha provato anche l'Empoli che sembra aver ormai chiuso la cessione di Vicario per 20 milioni al Tottenham dopo che l'Inter aveva messo gli occhi sul portiere. Ora tocca alla Juventus fare i conti con i ricchissimi club inglesi che al momento sembrano avere risorse quasi illimitate.

I club di Premier League su Bremer della Juventus

Le notizie che arrivano dall'Inghilterra parlano di tre club che sarebbero fortemente interessati al centrale brasiliano Bremer che i bianconeri hanno acquistato la scorsa estate dal Torino strappandolo in un lungo duello all'Inter. Il difensore è stato uno dei migliori della formazione di Allegri della scorsa stagione; forte e affidabile è stato il perno della retroguardia, proprio quello che si aspettavano sotto la Mole nel momento del suo acquisto.

Le sue ottime prestazioni avrebbero attirato le attenzioni del Manchester City campione d'Europa che va a caccia di rinforzi per rendere ancora più forte la rosa di Guardiola. Bremer è un profilo interessante anche perché già conosce il sistema della difesa a tre, utilizzato da qualche tempo dal tecnico catalano, che lo ha visto protagonista sia in granata che in bianconero.

Oltre ai citizens anche il Chelsea avrebbe strizzato l'occhio al gigante carioca, sarebbe lui uno dei possibili sostituti di Koulibaly che sembra essere sempre più vicino al trasferimento in Arabia Saudita. La formazione che però al momento sembra essere pronta ad alzare il pressing più delle altre sarebbe il Tottenham che l'anno scorso ha subito ben 63 gol e quindi deve trovare gli uomini giusti per rinforzare il reparto, che tra l'altro già può contare su un ex Serie A come Romero acquistato la scorsa estate.

Quanto costa Bremer

Secondo le ultime indiscrezioni Bremer non sarebbe incedibile, la mancanza degli introiti della Champions League peserebbe sul bilancio e quindi ci sarebbe bisogno di fare cassa in casa bianconera. Di certo non sarebbe un addio a cuor leggero, per questo la società vorrebbe incassare 60 milioni di euro, con possibilità di scendere massimo a quota 50.

Sono quindi ore calde per il Calciomercato della Juventus che sarebbe molto vicina al colpo Weah, statunitense che andrebbe a sostituire Cuadrado, e starebbe anche per rinnovare il contratto di Rabiot. Operazioni utili per la prossima stagione che, in caso di addio di Bremer, dovranno però essere rimpinguate anche per quello che riguarda il fronte difesa.