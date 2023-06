In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo la Juventus è al lavoro anche per definire il futuro professionale della panchina bianconera. Nonostante in contratto fino a giugno 2025 Massimiliano Allegri non avrebbe la certezza di una conferma nella società bianconera nella stagione 2023-2024. Arrivano anche notizie di mercato in merito ad un possibile interesse del Real Madrid per l’allenatore toscano.

Allegri potrebbe sostituire Ancelotti sulla panchina del Real Madrid

La Juventus potrebbe decidere di esonerare Allegri. Non mancherebbero società interessate al tecnico, su tutte il Real Madrid, che potrebbe decidere di sostituire Carlo Ancelotti.

Il tecnico emiliano potrebbe accettare l’offerta della Federazione brasiliana per allenare là nazionale. Una situazione che andrebbe ad agevolare anche la Juve che in questo modo non pagherebbe la buonuscita al tecnico qualora confermata la volontà di cambiare tecnico. A proposito di sostituti di Allegri, ci sono diversi nomi sui quali la Juventus starebbe lavorando.

I possibili nomi per il dopo Allegri

I nomi per la possibile sostituzione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus sono diversi. Ammesso che la società bianconera riesca a trovare un'intesa con l'allenatore per una buonuscita che soddisfi entrambe le parti, ci sono diverse possibilità che la Juventus sta valutando, anche se comportano una spesa significativa di oltre 40 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nomi preferiti nella Juventus sono quelli di Italiano e Thiago Motta, entrambi sarebbero stati contattati anche dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, come possibili sostituti di Luciano Spalletti. Nella lista dei candidati, tuttavia, figurano anche Tudor, che ha ufficialmente lasciato l'Olympique Marsiglia, e Grosso, che ha ottenuto la promozione con il Frosinone.

La Juventus dovrà rinforzare anche la dirigenza e se dovesse ritardare l'arrivo di Cristiano Giuntoli potrebbe inizialmente promuovere nel ruolo di direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente ha lavorato nelle ultime stagioni nella Juventus Next Gen e potrebbe inizialmente essere promosso in prima squadra in attesa della rescissione contrattuale di Giuntoli con il Napoli.

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. C’è da sostituire Leandro Paredes così come Angel Di Maria. Potrebbe partire anche Dusan Vlahovic, che in caso di offerta importante vicino ai 100 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera. Piace a Bayer Monaco, Atletico Madrid e Chelsea, che però vorrebbero inserire delle contropartite tecniche come Manè, Morata e Lukaku per arrivare al giocatore.