La Juventus potrebbe decidere di cambiare allenatore nei prossimi mesi. Secondo le ultime notizie, ci sarebbero stati dei contatti per Antonio Conte che potrebbe essere chiamato al posto di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha un contratto fino al 2025 e potrebbe separarsi consensualmente dai bianconeri.

"Ho sentito alcuni amici a Torino, dicono che Conte potrebbe tornare alla Juventus" ha rivelato Massimo Mauro direttamente di microfoni di Pressing, trasmissione televisiva in onda su Canale 5. Il tecnico leccese è alla ricerca di una nuova avventura dopo aver concluso anzitempo il suo rapporto con il Tottenham e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe decidere di accettare un nuovo progetto: sarebbe stato sondato dalla Roma, dal Milan e anche dall'Inter prima che Inzaghi raggiungesse la finale di Champions League.

Szczesny potrebbe finanziare l'acquisto di Donnarumma

Per quanto riguarda il mercato calciatori, i dirigenti bianconeri avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Gianluigi Donnarumma. L'attuale numero uno del Paris Saint Germain sarebbe stato già sondato in passato ma lo stipendio offerto dai francesi ha nettamente sbaragliato la concorrenza. Le deludenti stagioni, soprattutto in Europa, evidenziate dai transalpini potrebbero indurre il calciatore campano a cambiare aria. La sua valutazione sarebbe di circa 30-40 milioni di euro ma l'ostacolo vero sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio (circa 12 milioni di euro). Affinché l'operazione possa andare in porto, Donnarumma dovrebbe accettare di decurtarsi lo stipendio di almeno il 50%.

La Juventus è attualmente legata a Szczesny, il cui contratto è in essere fino al 2025 dopo lo scatto automatico del rinnovo. Il polacco interesserebbe però in Premier League e potrebbe decidere di cambiare aria per intraprendere una nuova avventura. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro e potrebbe essere ceduto proprio per far in cassa in vista di un nuovo innesto.

Vlahovic tra Bayern Monaco e Chelsea

A finanziare le manovre della Juventus potrebbe essere la cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo non ha brillato sotto la guida di Massimiiano Allegri, sebbene sia stato fatto un investimento molto oneroso per lui lo scorso anno. Il Chelsea, a giugno, potrebbe fare più di un tentativo per l'ex Fiorentina che avrebbe una valutazione di circa 80 milioni di euro e che sarebbe monitorato da tempo dal Bayern Monaco. Il Chelsea lo vorrebbe per regalare a Mauricio Pochettino un attaccante di ruolo forte e di prospettiva.