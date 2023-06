La Juventus sta cercando di chiudere i primi affari di mercato in vista della prossima stagione, concentrandosi principalmente sul centrocampo. Una delle situazioni ancora da chiarire riguarda Adrien Rabiot. La Juventus sta cercando di convincere la madre-agente del giocatore a prolungare il contratto per un altro anno. Attualmente, il francese andrà in scadenza il 30 giugno e sembra che non ci sia ancora un'intesa definitiva. La società non può rischiare di rimanere senza un accordo e sta già cercando un possibile sostituto.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Frattesi

Un nome caldo negli ultimi giorni è quello di Davide Frattesi, che piace molto anche a Inter e Roma. Il centrocampista classe '99 della nazionale italiana potrebbe aggiungere valore al centrocampo di Massimiliano Allegri. Oltre a Frattesi, la Juventus continua a seguire una pista all'estero che potrebbe aprirsi durante questa sessione di mercato. La Juve vorrebbe fare un tentativo per Marco Verratti, un giocatore molto apprezzato dalla società e inseguito ormai da diversi anni. L'ex giocatore del Pescara ha un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2026, con estensione fino a dicembre 2022.

Verratti sembra destinato a terminare la sua carriera a Parigi, almeno a livelli di alto livello.

Tuttavia, questa volta la Juventus potrebbe fare un tentativo concreto per cercare di convincere sia il giocatore che il club parigino. Verratti ha da tempo l'idea di ritornare in Italia e la chiamata della Juventus potrebbe metterlo in discussione. Molto dipenderà anche dalla volontà del PSG, che al momento sta attraversando una fase di profondi cambiamenti con l'addio di Messi, che si trasferirà a Miami, la decisione di Mbappé di non estendere il contratto fino al 2025 e soprattutto con la scelta di un nuovo allenatore per sostituire Galtier, in partenza.

Il possibile mercato della Juventus

Secondo quanto scritto da Tuttosport, l'obiettivo immediato di Calvo e Scanavino, dirigenti della Juventus, è quello di diminuire in modo significativo i costi legati alla rosa dei giocatori, con un risparmio stimato di 140 milioni di euro, considerando le mancate entrate dalla Champions League.

L'attenzione sarà quindi focalizzata sugli ingaggi dei giocatori.

Nell'ottica di diminuire i costi, è praticamente certo che non verrà rinnovato il contratto di Juan Cuadrado e si procederà alla risoluzione del contratto di Alex Sandro. Al contrario, sarà fondamentale l'apporto dei giovani giocatori che sono già entrati nella prima squadra e di quelli che arriveranno, contribuendo così a una ridimensionamento numerico e tecnico della rosa. Potrebbe partire anche uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, che piacciono a diverse società.