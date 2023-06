Proseguono le voci riguardanti Massimiliano Allegri e la sua possibile partenza dalla Juventus. Al coro di quanti, fra gli addetti ai lavori, ritengono terminata l'esperienza del tecnico livornese coi bianconeri, si è aggiunto nelle ultime ore Maurizio Pistocchi che su Twitter si è sbilanciato in maniera importante: "Secondo quanto rivelato da una fonte diretta, Max Allegri non sarà l'allenatore della Juventus per la stagione 2023/2024".

Allegri avrebbe ricevuto un'offerta dall'Al-Nassr nelle ultime settimane

Come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, Allegri avrebbe ricevuto un'offerta monstre dall'Al-Nassr, squadra in cui gioca Cristiano Ronaldo: si parla di oltre 20 milioni di euro l'anno oltre ad un bonus di 10 milioni alla firma.

Secondo quanto rivelato da Pistocchi, sembra che ci si stia così avvicinando ad una separazione immediata tra il tecnico e la Juventus. La cosa avrebbe del clamoroso considerato che il direttore tecnico Francesco Calvo prima e l'ad Maurizio Scanavino poi hanno confermato l'allenatore toscano sulla panchina del club.

L'ex giocatore del Sassuolo Magnanelli farà parte dello staff di Allegri

Nelle ultime ore lo staff del tecnico di Livorno si è tra l'altro arricchito di un ulteriore componente, Francesco Magnanelli, che andrà a rimpiazzare Paolo Bianco, diventato allenatore del Modena: l'ex centrocampista e riferimento del Sassuolo ha dunque accettato la proposta del suo ex allenatore della stagione 2007/08.

Magnanelli ha giocato un ruolo fondamentale nel percorso di crescita del Sassuolo, diventando una figura di riferimento per la squadra. La sua esperienza e la sua conoscenza del calcio saranno sicuramente un valore aggiunto per la Juventus.

Il mercato della Juventus

Il club continua intanto a lavorare sempre all'inserimento del nuovo direttore sportivo.

Il nome sempre più in pole è quello di Cristiano Giuntoli: è probabile che il nuovo responsabile dell'area sportiva possa venire ufficializzato nei primi giorni di luglio non appena formalizzato l'addio al Napoli.

L'ingaggio del dirigente toscano non porterà ad un'eventuale partenza di Allegri, nonostante in molti parlino di un rapporto professionale e umano non idilliaco fra il dirigente ed il tecnico.

Un esonero di Allegri potrebbe definirsi solo se la proprietà decidesse di licenziare il tecnico versandogli lo stipendio dei due anni ancora previsti dal contratto in essere: tradotto, soltanto John Elkann avrebbe il potere di rimuovere Max dalla panchina.