Nelle scorse ore, l’opinionista Luca Gramellini ha parlato su YouTube, dove si è detto convinto che prima o poi l’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, tornerà a guidare il club bianconero.

L'opinionista Luca Gramellini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube in occasione del cinquantesimo compleanno di Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus: "Oggi non posso mancare perché il 6 dicembre, operazione nostalgia, è il compleanno anche del presidentissimo Andrea Agnelli.

So che per tanti, per molti, questo potrebbe anche non essere gradito. So che per molti Agnelli rappresenta l'inizio della fine bianconera, senza però dimenticarsi che è anche l'inizio di un grande inizio. Detto questo, ognuno è legittimato ad avere le proprie idee, le proprie convinzioni, io ho la mia e per me una Juve che vuol tornare a vincere non può prescindere da una figura come quella dell'ex presidente. Ecco, con un Andrea Agnelli diciamo in società, credo che la Juve avrebbe ottime probabilità di tornare a vincere prima".

Gramellini ha proseguito: "Detto questo, tanti tifosi mi hanno chiesto perché Andrea Agnelli, adesso che è libero da qualsiasi tipo di vincolo con la giustizia, non torna in sella?

Perché ci vuole pazienza e ci vogliono i tempi maturi, è un po' come un frutto che nasce e cresce sull'albero, fintanto che non è maturo non bisognerebbe raccoglierlo. E questi non sono ancora i tempi maturi per far sì che Andrea Agnelli torni in sella alla Juventus, ma sono assolutissimamente convinto che Andrea Agnelli tornerà in sella alla Juventus. Speriamo che la squadra possa cominciare a rivincere prima, però credo che l'ex presidente sia un visionario, uno che pur con i suoi errori abbia veramente dato il là a una grandezza che la Juve non aveva mai toccato prima"

Gramellini ha concluso: "Tutto quello che la Juventus ha raggiunto in quei 9 anni di scudetti consecutivi, al di là delle scelte discutibili o meno che sono state fatte nel corso di quell'era, è un qualcosa che dovrebbe far riflettere tanti su ciò che oggi è il calcio e su come lo vedeva Agnelli.

Tanti lo hanno massacrato, ma quello che vediamo oggi, dal mondiale per club alla nuova Champions, non è altro che quella Super League che insieme ai presidenti di Barcellona e Real Madrid, lui propose in maniera un po' troppo barbara. Magari furono sbagliati modi e tempi, non c'è dubbio, però alla fine il risultato era quello".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Anche io spero che Agnelli torni sul ponte di comando del club'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di tanti utenti del web: "Luca, anche io, come te, spero che il Presidente Agnelli torni quanto prima sul ponte di comando della Juventus", scrive un tifoso su YouTube. Un altro aggiunge: "Su Agnelli ho una convinzione e cioè che sia stato un grande presidente, innamorato della squadra, ma colpevole di errori gravissimi commessi nella fase finale della sua gestione".